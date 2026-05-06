Masih Bisa Menemukan Kebahagiaan dalam 8 Hal Sederhana Ini? Anda Menua Lebih Baik daripada Kebanyakan Orang Menurut Psikologi

JawaPos.com - Menua sering kali dianggap sebagai proses kehilangan—kehilangan energi, kesempatan, bahkan kebahagiaan.

Namun, psikologi modern justru menunjukkan sesuatu yang berbeda: kualitas hidup tidak ditentukan oleh usia, melainkan oleh cara kita memaknai pengalaman sehari-hari.

Orang-orang yang menua dengan baik bukanlah mereka yang memiliki segalanya, melainkan mereka yang masih mampu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (5/5), jika Anda masih bisa menikmati beberapa hal berikut ini, ada kemungkinan besar Anda termasuk dalam kelompok yang menua dengan sehat secara mental dan emosional.

1. Menikmati Waktu Sendiri

Banyak orang merasa kesepian saat sendirian. Namun, jika Anda bisa duduk tenang tanpa merasa gelisah—mungkin sambil membaca, minum teh, atau sekadar berpikir—itu tanda kedewasaan emosional.

Psikologi menyebut ini sebagai kemampuan self-sufficiency, yaitu merasa cukup dengan diri sendiri tanpa terus-menerus membutuhkan distraksi eksternal.

2. Bersyukur atas Hal Kecil

Apakah Anda masih bisa merasa senang hanya karena cuaca cerah, makanan enak, atau percakapan singkat yang hangat?