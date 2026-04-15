10 Hal yang Sering Dilakukan Perempuan yang Diam-Diam Sudah Menyerah pada Pernikahannya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua pernikahan berakhir dengan pertengkaran besar atau keputusan dramatis untuk berpisah. Dalam banyak kasus, hubungan justru “berakhir” secara emosional jauh sebelum ada keputusan nyata. Salah satu tanda paling halus—namun paling menyedihkan—adalah ketika seorang perempuan diam-diam sudah menyerah.

Menurut psikologi, kondisi ini sering disebut sebagai emotional withdrawal atau penarikan diri secara emosional. Ini bukan keputusan impulsif, melainkan hasil dari akumulasi kekecewaan, luka, dan kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam jangka panjang.

Menariknya, ada pola perilaku tertentu yang hampir selalu muncul.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 10 hal spesifik yang sering dilakukan perempuan yang sebenarnya sudah “melepaskan” pernikahannya—meski masih bertahan secara fisik.

1. Berhenti Mengeluh atau Berdebat

Di awal hubungan, keluhan dan perdebatan sering muncul karena masih ada harapan untuk memperbaiki keadaan. Namun ketika seorang perempuan sudah menyerah, ia justru berhenti berbicara.

Secara psikologis, ini disebut learned helplessness—ketika seseorang merasa usahanya tidak akan mengubah apa pun, sehingga memilih diam.