9 Kebiasaan Akhir Pekan Pasangan yang Menurut Psikologi Bikin Pernikahan Makin Bahagia

JawaPos.com – Pernikahan yang penuh bahagia tidak terjadi begitu saja, melainkan dibangun melalui momen-momen berkualitas yang sengaja diciptakan bersama.

Psikologi hubungan menegaskan bahwa pasangan yang secara rutin merawat kedekatan emosional dan fisik cenderung memiliki ikatan yang jauh lebih kuat.

Akhir pekan adalah waktu emas yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi ulang energi romantis yang mungkin terkuras oleh rutinitas sepanjang minggu.

Sejumlah penelitian membuktikan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan bersama secara konsisten mampu mengubah dinamika hubungan secara signifikan.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (1/5), Berikut adalah adalah sembilan hal yang biasa dilakukan pasangan dengan pernikahan paling bergairah setiap akhir pekan tiba.

1. Menciptakan suasana rumah yang nyaman dan menggugah

Lingkungan fisik tempat pasangan menghabiskan waktu bersama sangat memengaruhi suasana hati dan tingkat keintiman yang tercipta.

Rumah yang bersih dan rapi terbukti secara ilmiah membantu meningkatkan kondisi mental dan menciptakan ruang yang lebih kondusif untuk kedekatan.

Jika memungkinkan, memesan kamar hotel untuk akhir pekan bisa menjadi alternatif yang efektif untuk menciptakan nuansa segar dan berbeda dari biasanya.