11 Kebiasaan Suami Tidak Bahagia di Rumah Tanda Pernikahan Bermasalah Menurut Psikologi

JawaPos.com – Pernikahan yang tampak baik-baik saja di luar belum tentu mencerminkan kondisi suami tidak bahagia yang sebenarnya terjadi di dalamnya.

Psikologi mengungkap bahwa ketidakbahagiaan dalam pernikahan sering kali tidak diungkapkan secara langsung, melainkan tersembunyi di balik perilaku sehari-hari.

Pernikahan bermasalah kerap ditandai oleh serangkaian tanda yang halus namun konsisten dan mudah diabaikan oleh pasangan.

Kebiasaan-kebiasaan tertentu yang muncul di rumah bisa menjadi sinyal kuat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (2/5), Berikut adalah sebelas tanda perilaku yang perlu diwaspadai karena bisa mengindikasikan bahwa seorang suami tidak lagi merasa bahagia dalam pernikahannya.

1. Menarik diri secara emosional

Suami yang mulai menjauh secara emosional biasanya menghindari percakapan mendalam dan tidak lagi terbuka tentang perasaannya sehingga koneksi batin dalam hubungan perlahan melemah.

Kondisi ini bukan hanya menciptakan jarak, tetapi juga menandakan bahwa ia tidak lagi merasa aman atau nyaman untuk terhubung secara emosional dengan pasangannya.

2. Mudah terganggu oleh hal-hal kecil