Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
13 April 2026, 09.37 WIB

Tidak Ingin Gaptek Seiring Bertambahnya Usia? Ucapkan Selamat Tinggal pada 7 Perilaku Ini Menurut Psikologi

Perilaku gaptek ketika bertambah usia menurut psikologi

JawaPos.com - Di era digital yang berkembang pesat, keterampilan teknologi menjadi semakin penting, tidak hanya bagi generasi muda tetapi juga bagi mereka yang beranjak tua. 

 
Namun, banyak orang yang merasa tertinggal karena mereka menghindari atau menolak untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. 
 
Dilansir dari Geediting, jika Anda ingin tetap melek teknologi seiring bertambahnya usia, Anda harus mulai menghilangkan tujuh perilaku berikut ini.

1. Menghindari Belajar Teknologi Baru

Salah satu alasan utama seseorang menjadi "gaptek" adalah karena mereka menolak untuk belajar teknologi baru. 
 
Mungkin ada rasa takut, malas, atau bahkan merasa tidak perlu. Namun, dunia digital tidak akan berhenti berkembang. 
 
Semakin Anda menunda belajar, semakin sulit untuk mengejar ketertinggalan. 
 
Psikologi menyebut ini sebagai self-handicapping, di mana seseorang secara tidak sadar menghambat dirinya sendiri karena takut gagal.

Solusi: Jangan takut mencoba. 
 
Mulailah dengan hal sederhana seperti memahami fitur-fitur baru di ponsel atau mencoba aplikasi baru.

2. Berpikir Bahwa Teknologi Hanya untuk Anak Muda

Beberapa orang percaya bahwa teknologi hanya untuk generasi muda, sehingga mereka tidak merasa perlu menggunakannya.
 
Ini adalah pola pikir yang membatasi (fixed mindset). 
 
Padahal, banyak orang berusia lanjut yang tetap bisa menguasai teknologi dengan baik.

Solusi: Ubah pola pikir menjadi growth mindset—percaya bahwa kemampuan Anda bisa berkembang jika Anda mau belajar.

3. Takut Bertanya atau Mencoba Hal Baru

Takut terlihat bodoh saat bertanya tentang teknologi adalah hambatan besar. 
 
Banyak orang merasa malu untuk bertanya kepada anak atau cucu mereka tentang cara menggunakan perangkat atau aplikasi baru.

Solusi: Ingat bahwa tidak ada pertanyaan yang bodoh.
 
Bertanya dan mencoba adalah cara terbaik untuk belajar. 
 
Anda juga bisa mengikuti kursus online atau membaca tutorial yang tersedia di internet.

4. Berpegang Teguh pada Cara Lama

Ada kebiasaan yang sering dijumpai pada orang yang enggan menggunakan teknologi: mereka tetap menggunakan metode lama meskipun ada cara yang lebih mudah dan efisien. 
 
Contohnya, tetap mencatat keuangan dengan buku catatan dibanding menggunakan aplikasi keuangan yang lebih praktis.

Solusi: Cobalah teknologi yang dapat membantu Anda dalam aktivitas sehari-hari. 
 
Mulailah dengan yang sederhana, seperti menggunakan peta digital daripada peta kertas.

5. Meremehkan Manfaat Teknologi

Beberapa orang menganggap teknologi tidak terlalu penting dalam kehidupan mereka.
 
Padahal, teknologi bisa membantu banyak aspek, dari komunikasi, kesehatan, keuangan, hingga hiburan.

Solusi: Cobalah lihat manfaat yang bisa Anda dapatkan. 
 
Misalnya, menggunakan aplikasi kesehatan untuk memantau tekanan darah atau menggunakan aplikasi belanja online agar tidak perlu repot pergi ke toko.

6. Tidak Mau Mencoba Media Sosial atau Komunikasi Digital

Banyak orang tua merasa media sosial hanya untuk anak muda, sehingga mereka enggan menggunakannya. 
 
Padahal, media sosial bisa menjadi sarana untuk tetap terhubung dengan keluarga dan teman, terutama jika tinggal berjauhan.

Solusi: Mulailah dengan menggunakan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp atau Telegram untuk berbicara dengan keluarga. 
 
Jika sudah nyaman, coba eksplorasi media sosial lainnya seperti Facebook atau YouTube.

7. Menganggap Kesalahan sebagai Kegagalan

Ketakutan membuat kesalahan adalah salah satu alasan terbesar seseorang enggan menggunakan teknologi. 
 
Mereka khawatir akan menekan tombol yang salah atau merusak sesuatu.

Solusi: Kesalahan adalah bagian dari proses belajar.
 
Jika Anda salah menekan sesuatu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hampir semua perangkat memiliki fitur "undo" atau bisa dikembalikan ke pengaturan awal.

Kesimpulan

Menjadi melek teknologi bukan soal usia, melainkan soal kemauan untuk belajar dan beradaptasi. 
 
Dengan menghilangkan tujuh perilaku di atas, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia digital dan menikmati manfaat yang ditawarkan teknologi. 
 
Jangan takut mencoba hal baru, dan ingat bahwa belajar teknologi bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan!

Apakah Anda sudah siap mengucapkan selamat tinggal pada kebiasaan-kebiasaan tersebut?

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Simak 7 Perilaku Orang Tua yang Mendidik Anak-Anaknya untuk Sukses dan Bahagia Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu? - Image
Parenting

Simak 7 Perilaku Orang Tua yang Mendidik Anak-Anaknya untuk Sukses dan Bahagia Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

13 April 2026, 08.38 WIB

Orang Terlalu Banyak Berpikir dan Memiliki Pikiran Tak Terkendali di Malam Hari, Biasanya Menampilkan 8 Perilaku Tanpa Menyadarinya - Image
Kepribadian

Orang Terlalu Banyak Berpikir dan Memiliki Pikiran Tak Terkendali di Malam Hari, Biasanya Menampilkan 8 Perilaku Tanpa Menyadarinya

12 April 2026, 03.49 WIB

Jika Anda Menilai Orang Berdasarkan 7 Hal Kecil Ini di Meja Makan, Anda Memiliki Kesadaran Sosial di Atas Rata-Rata Menurut Psikologi - Image
Zodiak

Jika Anda Menilai Orang Berdasarkan 7 Hal Kecil Ini di Meja Makan, Anda Memiliki Kesadaran Sosial di Atas Rata-Rata Menurut Psikologi

11 April 2026, 23.19 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore