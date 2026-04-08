Hindari 4 Makanan Ini saat Perut Masih Kosong, Apa Saja?

JawaPos.com - Mengkonsumsi jenis makanan yang kurang tepat, terutama saat perut masih kosong, dapat mengganggu sistem pencernaan dan berdampak negatif pada kesehatan.
Buah-buahan yang bersifat asam, seperti jeruk, bisa menimbulkan rasa asam dalam waktu singkat, sedangkan makanan pedas berpotensi mengiritasi dinding lambung.
Kebiasaan lain yang sering dilakukan adalah meminum kopi di pagi hari, yang sebenarnya dapat merangsang produksi asam lambung dan menimbulkan rasa tidak nyaman pada pencernaan.
Berdasarkan laporan dari English Jagran, ada empat jenis makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi ketika perut masih kosong, terutama di awal hari.
1. Buah citrus
Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan orang adalah mengonsumsi buah citrus dengan perut kosong di pagi hari.
Anda harus menghindarinya karena tingkat keasaman yang tinggi dapat mengiritasi lapisan lambung.
2. Sayuran mentah
Tahukah Anda bahwa mengonsumsi sayuran mentah di pagi hari dapat menyebabkan sakit perut dan kembung?
Hal ini karena sayuran mentah mengandung serat dalam jumlah tinggi, yang sulit dicerna.
3. Pisang
Makanan lain yang harus dihindari adalah pisang.
Mengonsumsinya saat perut kosong bisa menyebabkan lonjakan kadar magnesium dan kalium dalam darah.
Alhasil bisa mengganggu keseimbangan mineral tubuh dan menyebabkan masalah seperti kelelahan atau jantung berdebar-debar.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven