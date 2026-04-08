09 April 2026, 05.03 WIB

Hindari 4 Makanan Ini saat Perut Masih Kosong, Apa Saja?

JawaPos.com - Mengkonsumsi jenis makanan yang kurang tepat, terutama saat perut masih kosong, dapat mengganggu sistem pencernaan dan berdampak negatif pada kesehatan.

Buah-buahan yang bersifat asam, seperti jeruk, bisa menimbulkan rasa asam dalam waktu singkat, sedangkan makanan pedas berpotensi mengiritasi dinding lambung.

Kebiasaan lain yang sering dilakukan adalah meminum kopi di pagi hari, yang sebenarnya dapat merangsang produksi asam lambung dan menimbulkan rasa tidak nyaman pada pencernaan.

Berdasarkan laporan dari English Jagran, ada empat jenis makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi ketika perut masih kosong, terutama di awal hari.

1. Buah citrus

Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan orang adalah mengonsumsi buah citrus dengan perut kosong di pagi hari.

Anda harus menghindarinya karena tingkat keasaman yang tinggi dapat mengiritasi lapisan lambung.

2. Sayuran mentah

Tahukah Anda bahwa mengonsumsi sayuran mentah di pagi hari dapat menyebabkan sakit perut dan kembung?

Hal ini karena sayuran mentah mengandung serat dalam jumlah tinggi, yang sulit dicerna.

3. Pisang

Makanan lain yang harus dihindari adalah pisang.

Mengonsumsinya saat perut kosong bisa menyebabkan lonjakan kadar magnesium dan kalium dalam darah.

Alhasil bisa mengganggu keseimbangan mineral tubuh dan menyebabkan masalah seperti kelelahan atau jantung berdebar-debar.

