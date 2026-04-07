Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
None
08 April 2026, 03.22 WIB

Pasca Bersalin, Ini 5 Makanan yang Baik Dikonsumsi untuk Bunda

Ilustrasi telur rebus (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Ibu yang baru saja melahirkan membutuhkan asupan nutrisi dan energi tambahan untuk membantu proses pemulihan tubuh.

Selain itu, penting bagi ibu untuk menjaga stamina dengan mengonsumsi makanan bergizi, terutama untuk mendukung produksi ASI.

Kebutuhan energi harian ibu pasca melahirkan berkisar antara 2.300 hingga 2.500 kalori. Di samping itu, asupan nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, serta vitamin dan mineral juga harus terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Kunci Sehat pada Selasa (7/4), ada lima jenis makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi setelah melahirkan.

1.       Telur

Makanan pertama yang bisa dikonsumsi oleh ibu setelah melahirkan, yaitu telur karena mengandung sumber protein dan lemak sehat omega-3.

Mengkonsumsi telur dapat menenangkan otot-otot yang sakit setelah berkontraksi tanpa henti sepanjang proses melahirkan.

Selain itu, kandungan omega-3 dapat membantu mengurangi risiko stress pasca melahirkan, sehingga kandungan nutrisi yang terdapat di dalam telur dapat membantu proses pemulihan tubuh setelah melahirkan, melancarkan produksi ASI, dan menurunkan risiko depresi  pasca melahirkan.

2.       Jeruk

Makanan selanjutnya yang dapat dikonsumsi setelah melahirkan, yaitu buah jeruk. Hal ini karena jeruk mengandung vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan menambah energi setelah melahirkan.

Tak hanya itu saja, makanan dengan vitamin C, beta karoten, dan seng telah dikenal untuk membantu penyembuhan luka dan bekas luka. Hal ini bisa mempercepat pemulihan jahitan usai persalinan.

3.       Apel

Tak hanya buah jeruk saja yang dapat dikonsumsi setelah melahirkan, buah apel juga dapat dikonsumsi.

Dalam 1 buah apel terkandung sekitar 100 kalori, 25 gram karbohidrat, 4 gram serat, 19 gram gula, dan antioksidan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Waspadai 6 Makanan Ini, Punya Kandungan Natrium yang Tinggi dan Merusak Jantung - Image
Kesehatan

Waspadai 6 Makanan Ini, Punya Kandungan Natrium yang Tinggi dan Merusak Jantung

08 April 2026, 00.21 WIB

7 Makanan Sehat Ini Jadi Penyebab Perut Kembung, Apa Saja? - Image
Lifestyle

7 Makanan Sehat Ini Jadi Penyebab Perut Kembung, Apa Saja?

06 April 2026, 21.42 WIB

8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut - Image
Kuliner

8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut

06 April 2026, 07.54 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore