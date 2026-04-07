Pria Berubah Setelah Bertengkar dengan Pasangan, Ternyata Ini Cara Memahami dan Menyikapinya Menurut Psikologi

Menurut psikologi ini cara memahami dan menyikapi sikap pria yang berubah ketika bertengkar dengan pasangan (Pexel/Alena Darmel)
JawaPos.com - Setiap hubungan memiliki fase awal yang manis, di mana pasangan tampak sempurna, selalu mendukung, dan penuh perhatian.
Namun, seringkali setelah pertengkaran pertama, perilaku pasangan tampak berubah drastis.
Dari sosok yang hangat dan penyayang, tiba-tiba ia menjadi dingin, defensif, atau menjauh.
Perubahan ini sering menimbulkan kebingungan dan kecemasan, membuat banyak orang bertanya-tanya apakah ini pertanda hubungan akan gagal.
Fenomena ini sebenarnya alami dan memiliki dasar psikologis yang kuat. Menurut Simplyphysicologi, pertengkaran pertama menandai akhir dari fase 'heroik' dalam hubungan.
Pada fase ini, pasangan menunjukkan versi terbaik dari diri mereka—sabar, manis, dan hampir tanpa cela.
Pertengkaran pertama membuka topeng tersebut, memperlihatkan bagaimana pasangan bereaksi secara emosional dan pola keterikatannya, sehingga kita dapat memahami siapa mereka sebenarnya di balik sikap romantis awal.
Setelah pertengkaran pertama, ada beberapa pola umum yang muncul pada pria.
Pertama, penarikan diri atau avoidant withdrawal, dimana pria menjadi dingin atau menarik diri untuk melindungi rasa mandiri mereka.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven