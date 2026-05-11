Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 12 Mei 2026 | 01.58 WIB

4 Pasang Zodiak yang Berpotensi Membuktikan Beda Tipis Antara Benci dan Cinta dari Enemies to Lovers

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Enemies to lovers menunjukkan dua orang yang awalnya membenci dan tidak menyukai satu sama lain. 

Dalam astrologi,beberapa zodiak dipercaya lebih cocok satu sama lain. Sementara yang lainnya dianggap sulit bersatu karena memiliki banyak perbedaan.

Namun, konsep enemies to lovers, mematahkan pandangan ini karena, pada akhirnya cinta pasti memiliki caranya sendiri untuk menyatukan dua orang.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat pasang zodiak yang akhirnya menjadi cinta sejati, meskipun keduanya sangat berbeda.

Aries dan capricorn sama-sama memiliki kepribadian yang kuat. Keduanya bisa saling melengkapi dengan cara yang indah. Aries yang impulsif dan spontan, sementara capricorn yang lebih disiplin dan teratur, membuat perbedaan ini menjadi indah. Jika mampu menurunkan ego, sepasang zodiak ini akan menjalin hubungan yang kuat.

Gemini dan virgo sering dianggap sulit akur. Gemini cenderung bebas dan mudah berubah pikiran. Sementara virgo terlalu kaku.  Meski begitu keduanya justru bisa banyak belajar satu sama lain. Gemini dapat membantu virgo menjadi lebih berani. Sedangkan virgo mampu mengarahkan gemini. Mereka berdua bisa menjadi pasangan yang kuat dan mendewasakan

Cancer dan aquarius seperti berasal dari planet yang berbeda. Cancer cenderung sensitif, sementara aquarius lebih logis. Aquarius dapat membantu cancer lebih objektif dan tidak terlalu larut di dalam emosi, sementara cancer bisa memahami aquarius. Keduanya bisa membangun hubungan yang dalam dan bermakna.

Leo bisa tampil lebih percaya diri, sementara scorpio lebih misterius dan tertutup. Meski berbeda, hubungan mereka bisa dipenuhi dengan kekuatan. Scorpio lebih percaya diri untuk menunjukkan dirinya, sementara scorpio mampu membantu leo untuk bisa memahami emosinya.  



Editor: Novia Tri Astuti
