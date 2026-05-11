4 Zodiak yang Perlu Memperbaiki Dirinya, Supaya Bisa Bertemu dengan Jodoh Secepatnya

lustrasi membaca buku/freepik
JawaPos.com-Banyak orang mencari pasangan dengan mementingkan berbagai kriteria dan kecocokan.
Namun, pernahkah anda bertanya pada diri sendiri, apakah anda juga sudah siap menjadi pasangan yang layak?.
Seperti yang perlu ditanyakan pada empat zodiak ini. Berdasarkan informasi dari laman collective.world mereka perlu menjalani perubahan besar di dalam hidup sebelum akhirnya bertemu dengan pasangan yang tepat.
Taurus
Taurus terlalu nyaman berada di dunianya. Tanpa disadari, taurus justru mempersulit diri sendiri untuk bertemu orang baru. Perubahan besar yang diperlukan adalah berani keluar dari zona nyaman dan mencoba pengalaman yang berbeda.
Gemini
Gemini menyukai drama yang menciptakan banyak kisah seru. Pasangan ideal bagi gemini tentu harus bisa mengikuti kehidupan mereka yang dinamis. Mungkin yang gemini butuhkan hanyalah waktu yang lebih khusus untuk mengenal dirinya sendiri, supaya mereka bisa belajar mengendalikan diri lebih baik lagi.
Virgo
Virgo sering terjebak di dalam rutinitas. Mereka terlalu fokus pada target dan kesibukan. Virgo perlu mulai lebih spontan di dalam hidupnya. Seperti menikmati waktu bersama, kencan, atau membeli benda yang mereka inginkan.
Aquarius
Aquarius perlu bertanya pada dirinya sendiri. Menjalani HTS mungkin terasa mudah bagi mereka. Namun, kini mereka perlu menjalani perubahan besar, untuk lebih menyadari hubungan mendalam dengan manusia juga sama pentingnya dengan hobi.
