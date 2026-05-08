4 Zodiak yang Tidak Akan Menyerah Pada Pasangannya, Punya Trik Khusus agar Pasangan Tetap Tinggal

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik
JawaPos.com-Empat zodiak berikut dikenal paling sulit melepaskan pasangan dan akan berusaha mempertahankan hubungan mereka.
Mereka memiliki berbagai cara agar pasangan tetap bertahan dan tidak tega pergi meninggalkan mereka.
Mengutip informasi dari laman collective.world zodiak ini tidak akan pernah menyerah pada pasangannya, berjuang mati-matian untuk mempertahankan mereka
Baca Juga:Ramalan Zodiak Gemini Besok Sabtu, 9 Mei 2026: Peluang Rezeki Datang, Tapi Pengeluaran Perlu Dikontrol
Taurus
Taurus sangat keras kepala. Sebaliknya mereka akan melakukan segala cara untuk memperbaikinya. Taurus sangat menghargai stabilitas dan rasa aman, sehingga mereka akan berusaha sekuat tenaga agar hubungan tetap bertajap dan tidak berakhir.
Cancer
Cancer adalah sosok yang penyayang dan penuh perhatian, namun disisi terburuknya, mereka bisa menjadi cukup manipulatif. Saat merasa hubungan di ujung tanduk. Cancer akan mencoba membuat pasangannya tetap bertahan melalui tangisan, sampai pasangan merasa bersalah.
Scorpio
Scorpio bisa sangat posesif terhadap orang lain, terutama pasangan mereka. Scorpio biasanya akan menyangkalnya terlebih dahulu. Mereka bahkan bisa menghindari masalah yang ada dan berpura-pura semuanya baik-baik saja.
Pisces
Pisces sangat membenci perpisahan, kesepian, dan kehilangan seseorang yang benar-benar mereka sayangi. Mereka akan melakukan apa saja agar hubungan tidak berakhir. Pisces cenderung selalu menyenangkan pasangan dan rela memberikan apa saja demi mempertahankan orang yang mereka cintai.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1