Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 8 Mei 2026 | 20.09 WIB

4 Zodiak yang Tidak Akan Menyerah Pada Pasangannya, Punya Trik Khusus agar Pasangan Tetap Tinggal

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Empat zodiak berikut dikenal paling sulit melepaskan pasangan dan akan berusaha mempertahankan hubungan mereka.

Mereka memiliki berbagai cara agar pasangan tetap bertahan dan tidak tega pergi meninggalkan mereka.

Mengutip informasi dari laman collective.world zodiak ini tidak akan pernah menyerah pada pasangannya, berjuang mati-matian untuk mempertahankan mereka

Taurus sangat keras kepala. Sebaliknya mereka akan melakukan segala cara untuk memperbaikinya. Taurus sangat menghargai stabilitas dan rasa aman, sehingga mereka akan berusaha sekuat tenaga agar hubungan tetap bertajap dan tidak berakhir.

Cancer adalah sosok yang penyayang dan penuh perhatian, namun disisi terburuknya, mereka bisa menjadi cukup manipulatif. Saat merasa hubungan di ujung tanduk. Cancer akan mencoba membuat pasangannya tetap bertahan melalui tangisan, sampai pasangan merasa bersalah.

Scorpio bisa sangat posesif terhadap orang lain, terutama pasangan mereka. Scorpio biasanya akan menyangkalnya terlebih dahulu. Mereka bahkan bisa menghindari masalah yang ada dan berpura-pura semuanya baik-baik saja.

Pisces sangat membenci perpisahan, kesepian, dan kehilangan seseorang yang benar-benar mereka sayangi. Mereka akan melakukan apa saja agar hubungan tidak berakhir. Pisces cenderung selalu menyenangkan pasangan dan rela memberikan apa saja demi mempertahankan orang yang mereka cintai.

Editor: Setyo Adi Nugroho
