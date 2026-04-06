11 Rekomendasi Coworking Space Terbaik di Surabaya yang Nyaman Buat Freelancer, Mahasiswa dan Startup

JawaPos.com – Tren bekerja fleksibel semakin populer di kalangan Freelancer, Mahasiswa, dan pelaku Startup di kota Surabaya dewasa ini.

Berbagai pilihan Coworking Space kini tersebar di penjuru Surabaya dengan harga yang beragam, mulai dari yang gratis hingga paket premium berstandar perkantoran.

Setiap Coworking Space di Surabaya hadir dengan keunggulan masing-masing, mulai dari koleksi buku, pemandangan kota, hingga fasilitas meeting room berkapasitas besar.

Dilansir dari laman Lapis Pahlawan dan Traveloka pada Senin (6/4), berikut sebelas rekomendasi coworking space terbaik di Surabaya yang nyaman buat freelancer, mahasiswa dan startup.

1. Koridor Coworking Space

Koridor adalah coworking space yang dikelola langsung oleh pemerintah kota dan dapat digunakan secara gratis oleh siapa saja.

Pengunjung cukup menunjukkan KTP atau SIM, mengisi formulir, dan langsung bisa mulai bekerja di ruangan yang nyaman dan tenang.

Fasilitas yang tersedia mencakup akses internet, sound system, proyektor, serta meeting room berkapasitas hingga 50 orang untuk keperluan tim.

Lokasinya berada di Gedung Siola, Jl. Tunjungan No.1, Genteng, buka Senin–Jumat pukul 08.00–18.00 WIB dan Sabtu–Minggu pukul 08.00–14.00 WIB.