10 Spot Sarapan Paling Legendaris di Surabaya dengan Rasa Juara dan Harga Bersahabat

JawaPos.Com - Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota pahlawan, tetapi juga surga kuliner dengan banyak pilihan menu sarapan yang menggugah selera.

Sejak pagi hari, berbagai warung makan legendaris sudah dipadati pelanggan yang ingin menikmati hidangan khas dengan cita rasa autentik.

Mulai dari rawon, lontong balap, soto ayam, hingga nasi pecel, semuanya hadir dengan karakter rasa yang khas dan sulit dilupakan.

Menariknya, banyak tempat sarapan di Surabaya yang telah berdiri puluhan tahun dan tetap mempertahankan resep tradisionalnya hingga sekarang.

Inilah yang membuat kuliner pagi di kota ini memiliki daya tarik tersendiri, baik bagi warga lokal maupun wisatawan.

Selain rasa yang lezat, harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau sehingga cocok untuk semua kalangan.

Dengan suasana khas Surabaya yang ramai dan hangat, menikmati sarapan di kota ini menjadi pengalaman kuliner yang menyenangkan.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh spot sarapan legendaris di Surabaya yang wajib Anda coba.

1. Rawon Setan Embong Malang

Rawon Setan Embong Malang menjadi salah satu ikon kuliner Surabaya yang sangat populer, terutama bagi pecinta makanan berkuah dengan cita rasa kuat.

Kuah rawonnya berwarna hitam pekat dari kluwek dengan rasa gurih yang kaya rempah dan aroma yang khas.

Potongan daging sapi yang digunakan cukup besar, empuk, dan terasa juicy di setiap gigitan.

Disajikan dengan nasi hangat, tauge pendek, sambal pedas, dan kerupuk, hidangan ini memberikan perpaduan rasa yang lengkap dan memuaskan.

Tempat ini juga dikenal selalu ramai, baik saat malam maupun pagi hari.