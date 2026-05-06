MG MGS5 EV Meluncur di Surabaya, SUV Listrik RWD dengan Suspensi 5-Link

MGS5 EV resmi diluncurkan di Surabaya. (Juliana Christy/JawaPos.com)
JawaPos.com-Hadirnya MGS5 EV di Surabaya menambah pilihan di segmen SUV listrik dengan pendekatan teknis yang berbeda. Model ini mengarah pada karakter berkendara yang lebih berorientasi pada pengendalian sekaligus tetap mengedepankan kenyamanan.
Salah satu aspek utama adalah penggunaan sistem penggerak roda belakang atau rear wheel drive (RWD). Di kelas SUV listrik harga menengah, konfigurasi ini masih jarang ditemui karena mayoritas kompetitor mengusung penggerak roda depan (FWD).
Penggunaan RWD memungkinkan distribusi tenaga lebih optimal ke roda belakang, sehingga meningkatkan traksi saat akselerasi. Selain itu, pembagian bobot yang lebih seimbang turut mendukung stabilitas kendaraan, terutama saat melaju dalam kecepatan tinggi maupun saat bermanuver.
Sales Director MG Motor Indonesia, Agustian Ferikles, mengatakan, “Kami merancang kendaraan ini dengan karakter berkendara yang stabil dan responsif, sehingga tetap nyaman digunakan dalam berbagai kondisi jalan.”
Di sektor kaki-kaki, MG MGS5 EV dibekali suspensi belakang 5-link atau multi-link. Sistem ini memberi keunggulan dibanding torsion beam yang masih digunakan pada sejumlah model di kelas serupa.
Suspensi multi-link memungkinkan tiap roda bergerak lebih independen, sehingga meningkatkan kestabilan saat menikung serta membantu meredam getaran dengan lebih baik. Karakter ini relevan untuk kondisi jalan di perkotaan maupun luar kota yang beragam.
Masuk ke bagian interior, kendaraan ini menawarkan kabin lega dengan dukungan Motion Comfort System. Sistem tersebut dirancang untuk menjaga kestabilan dan kualitas perjalanan, terutama dengan mempertimbangkan bobot baterai pada kendaraan listrik.
Dari sisi keselamatan, MG MGS5 EV telah dilengkapi Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Fitur ini mencakup pengereman otomatis, peringatan potensi tabrakan, serta bantuan menjaga lajur agar pengemudi tetap berada di jalur aman.
