HomeLifestyle
Irfan Ferdiansyah
06 April 2026, 15.36 WIB

9 Perilaku yang Langsung Mendapatkan Rasa Hormat dari Generasi yang Lebih Tua dan Muda Menurut Psikologi

seseorang yang mudah mendapatkan rasa hormat. (Freepik/yanalya)

 

JawaPos.com - Rasa hormat bukan sesuatu yang bisa dipaksakan—ia muncul secara alami dari bagaimana seseorang bersikap, berbicara, dan memperlakukan orang lain. Menariknya, ada beberapa perilaku universal yang dihargai lintas generasi.

Baik oleh mereka yang lebih tua maupun lebih muda, perilaku-perilaku ini mencerminkan kematangan emosional, kecerdasan sosial, dan integritas pribadi.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat sembilan perilaku yang secara psikologis terbukti mampu membangun rasa hormat secara instan:

1. Mendengarkan dengan Sungguh-Sungguh

Dalam psikologi komunikasi, mendengarkan aktif (active listening) adalah salah satu bentuk penghargaan tertinggi.

Orang yang benar-benar mendengarkan:

Tidak memotong pembicaraan
Memberi respons yang relevan
Menunjukkan empati

Generasi lebih tua menghargai ini sebagai tanda sopan santun, sementara generasi muda melihatnya sebagai bentuk validasi emosional.

2. Konsisten antara Kata dan Tindakan

Kepercayaan adalah fondasi rasa hormat. Ketika seseorang konsisten antara apa yang dikatakan dan dilakukan, ia dianggap memiliki integritas.

Secara psikologis, otak manusia cenderung lebih menghormati individu yang dapat diprediksi dan dapat diandalkan.

3. Tidak Merendahkan Orang Lain

Perilaku merendahkan—baik secara halus maupun terang-terangan—langsung merusak rasa hormat.

Sebaliknya, orang yang:

Menghargai perbedaan
Tidak merasa perlu “lebih unggul”
Memberi ruang untuk orang lain berkembang

akan lebih dihormati oleh semua usia.

4. Bertanggung Jawab atas Kesalahan

Mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan—justru sebaliknya.

Dalam psikologi, ini disebut sebagai accountability, yang menunjukkan:

Kedewasaan emosional
Kejujuran
Keberanian

Baik generasi tua maupun muda sangat menghargai orang yang tidak menyalahkan orang lain.

5. Memiliki Kendali Diri

Orang yang mampu mengontrol emosi, terutama dalam situasi sulit, cenderung mendapatkan rasa hormat lebih besar.

Contohnya:

Tidak mudah marah
Tidak bereaksi berlebihan
Tetap tenang saat ditekan

Secara psikologis, ini menunjukkan tingkat emotional regulation yang tinggi.

6. Menghargai Waktu Orang Lain

Datang tepat waktu, menepati janji, dan tidak menunda-nunda adalah bentuk penghormatan yang sering diremehkan.

Generasi lebih tua melihat ini sebagai disiplin, sedangkan generasi muda melihatnya sebagai profesionalisme.

7. Berbicara dengan Jelas dan Sopan

Cara berbicara sangat memengaruhi persepsi orang lain.

Orang yang dihormati biasanya:

Tidak kasar
Tidak pasif-agresif
Mampu menyampaikan pendapat tanpa menyerang

Psikologi sosial menunjukkan bahwa komunikasi yang asertif (tegas tapi tetap sopan) paling efektif dalam membangun respek.

8. Tidak Haus Validasi

Ironisnya, semakin seseorang terlihat tidak membutuhkan pengakuan, semakin ia dihormati.

Orang yang:

Tidak pamer berlebihan
Tidak selalu ingin dipuji
Nyaman dengan dirinya sendiri

menunjukkan self-worth yang kuat, yang secara alami menarik rasa hormat.

9. Memperlakukan Semua Orang dengan Baik

Salah satu indikator terbesar dari karakter seseorang adalah bagaimana ia memperlakukan orang yang “tidak bisa memberi keuntungan”.

Misalnya:

Bersikap sopan kepada pelayan
Menghargai rekan kerja tanpa memandang jabatan
Ramah kepada orang asing

Dalam psikologi moral, ini mencerminkan empati dan nilai kemanusiaan yang tinggi.

Penutup

Rasa hormat tidak ditentukan oleh usia, status, atau kekayaan, tetapi oleh perilaku sehari-hari. Menariknya, kesembilan perilaku di atas bersifat universal—artinya dihargai oleh hampir semua generasi karena berkaitan langsung dengan nilai dasar manusia: kejujuran, empati, dan tanggung jawab.

Dengan menerapkan perilaku-perilaku ini secara konsisten, seseorang tidak hanya akan dihormati, tetapi juga membangun hubungan yang lebih sehat dan bermakna dalam jangka panjang.***
Editor: Novia Tri Astuti
