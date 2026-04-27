Orang yang Merahasiakan 8 Hal Ini Justru Mendapatkan Lebih Banyak Rasa Hormat Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era di mana semua orang terdorong untuk berbagi segalanya—dari kehidupan pribadi hingga opini terdalam—menjadi pribadi yang “tertutup secara selektif” justru bisa menjadi kekuatan yang jarang disadari.

Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa orang yang tidak mengumbar segala hal tentang dirinya sering kali mendapatkan lebih banyak rasa hormat dari orang lain.

Bukan karena mereka ingin terlihat misterius, tetapi karena mereka memahami batasan, kontrol diri, dan nilai dari privasi.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan hal yang, ketika tidak selalu dibagikan, justru membuat seseorang lebih dihargai.

1. Rencana Besar yang Belum Terwujud

Orang yang bijak tidak terburu-buru membagikan rencana besar mereka. Secara psikologis, membicarakan tujuan terlalu dini bisa memberikan “kepuasan semu” yang menurunkan motivasi untuk benar-benar mencapainya.

Selain itu, menjaga rencana tetap pribadi membuat seseorang terlihat fokus dan serius. Ketika hasil akhirnya muncul tanpa banyak pengumuman sebelumnya, dampaknya jauh lebih kuat—dan orang lain pun lebih menghormatinya.

2. Masalah Pribadi yang Tidak Perlu Diketahui Semua Orang

Tidak semua hal harus dibagikan ke publik. Orang yang mampu menyaring mana masalah yang perlu dibicarakan dan mana yang cukup diselesaikan sendiri cenderung dipandang lebih matang secara emosional.