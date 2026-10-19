Tak Perlu Beli di Warung! Ini Resep Pecel Lele Lamongan yang Mudah Dibuat

Resep Pecel Lele Khas Lamongan yang Enak dan Bikin Nagih. ( YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Pecel lele khas Lamongan menjadi salah satu hidangan favorit masyarakat Indonesia, terutama sebagai menu makan malam. Perpaduan ikan lele yang digoreng hingga matang dengan sambal bercita rasa pedas, gurih, dan sedikit manis membuat sajian ini selalu menggugah selera.
Hidangan yang identik dengan warung tenda pinggir jalan ini biasanya disajikan bersama nasi putih hangat, tahu, tempe, serta lalapan segar. Kesederhanaan bahan dan kelezatan rasanya membuat pecel lele digemari berbagai kalangan.
Kabar baiknya, kamu tidak harus membeli di luar untuk menikmati sajian ini. Pecel lele khas Lamongan bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan langkah memasak yang cukup praktis.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep pecel lele khas Lamongan lengkap dengan bumbu marinasi dan sambal yang cocok untuk hidangan keluarga.
Kupas bawang putih, lalu iris bersama jahe agar lebih mudah dihaluskan. Masukkan bawang putih, jahe, kunyit, lada putih, ketumbar, garam, penyedap rasa, dan air ke dalam blender.
Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang tercampur rata. Bumbu ini akan memberikan cita rasa gurih sekaligus aroma rempah pada ikan lele.
Bersihkan ikan lele, kemudian buat beberapa sayatan pada bagian tubuhnya agar bumbu lebih mudah meresap.
Letakkan lele di dalam wadah, tuangkan bumbu marinasi, lalu aduk hingga seluruh permukaan ikan terlapisi secara merata. Diamkan setidaknya 10 menit sebelum digoreng supaya rasanya lebih nikmat.
Panaskan minyak dalam wajan dengan jumlah yang cukup untuk menggoreng ikan. Masukkan lele secara hati-hati, kemudian goreng hingga matang dan permukaannya berwarna kecokelatan sesuai selera.
Angkat dan tiriskan ikan setelah matang. Selanjutnya, goreng tahu dan tempe hingga berwarna keemasan, lalu sisihkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy
Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan
Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion
Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif
Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat
Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan
Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana
Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022