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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 20 Oktober 2026 | 04.55 WIB

Tak Perlu Beli di Warung! Ini Resep Pecel Lele Lamongan yang Mudah Dibuat

Resep Pecel Lele Khas Lamongan yang Enak dan Bikin Nagih. ( YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Pecel Lele Khas Lamongan yang Enak dan Bikin Nagih. ( YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Pecel lele khas Lamongan menjadi salah satu hidangan favorit masyarakat Indonesia, terutama sebagai menu makan malam. Perpaduan ikan lele yang digoreng hingga matang dengan sambal bercita rasa pedas, gurih, dan sedikit manis membuat sajian ini selalu menggugah selera.

Hidangan yang identik dengan warung tenda pinggir jalan ini biasanya disajikan bersama nasi putih hangat, tahu, tempe, serta lalapan segar. Kesederhanaan bahan dan kelezatan rasanya membuat pecel lele digemari berbagai kalangan.

Kabar baiknya, kamu tidak harus membeli di luar untuk menikmati sajian ini. Pecel lele khas Lamongan bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan langkah memasak yang cukup praktis.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep pecel lele khas Lamongan lengkap dengan bumbu marinasi dan sambal yang cocok untuk hidangan keluarga.

Bahan-Bahan Pecel Lele Khas Lamongan

Bahan marinasi ikan

  • 1 kg ikan lele
  • 5 siung bawang putih
  • 4 cm kunyit
  • 4 cm jahe
  • ½ sdm lada putih butir
  • 1 sdm ketumbar
  • 150 ml air
  • 1 sdm garam
  • ½ sdm penyedap rasa

Bahan sambal Lamongan

  • 2 siung bawang putih
  • 12 siung bawang merah
  • 2 butir kemiri
  • 13 buah cabai rawit merah
  • 12 gram terasi yang sudah dibakar
  • 2½ buah tomat merah
  • 2–3 sdm minyak goreng
  • 1 sdt garam
  • ¾ sdt penyedap rasa
  • 1 sdm gula pasir

Bahan pelengkap

  • Nasi putih hangat
  • Tempe goreng
  • Tahu goreng
  • Mentimun
  • Daun kemangi
  • Jeruk limau

Cara Membuat Pecel Lele Khas Lamongan

1. Haluskan bumbu marinasi

Kupas bawang putih, lalu iris bersama jahe agar lebih mudah dihaluskan. Masukkan bawang putih, jahe, kunyit, lada putih, ketumbar, garam, penyedap rasa, dan air ke dalam blender.

Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang tercampur rata. Bumbu ini akan memberikan cita rasa gurih sekaligus aroma rempah pada ikan lele.

2. Lumuri lele dengan bumbu

Bersihkan ikan lele, kemudian buat beberapa sayatan pada bagian tubuhnya agar bumbu lebih mudah meresap.

Letakkan lele di dalam wadah, tuangkan bumbu marinasi, lalu aduk hingga seluruh permukaan ikan terlapisi secara merata. Diamkan setidaknya 10 menit sebelum digoreng supaya rasanya lebih nikmat.

3. Goreng lele, tahu, dan tempe

Panaskan minyak dalam wajan dengan jumlah yang cukup untuk menggoreng ikan. Masukkan lele secara hati-hati, kemudian goreng hingga matang dan permukaannya berwarna kecokelatan sesuai selera.

Angkat dan tiriskan ikan setelah matang. Selanjutnya, goreng tahu dan tempe hingga berwarna keemasan, lalu sisihkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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