Tak Perlu Beli di Warung! Ini Resep Pecel Lele Lamongan yang Mudah Dibuat

JawaPos.com – Pecel lele khas Lamongan menjadi salah satu hidangan favorit masyarakat Indonesia, terutama sebagai menu makan malam. Perpaduan ikan lele yang digoreng hingga matang dengan sambal bercita rasa pedas, gurih, dan sedikit manis membuat sajian ini selalu menggugah selera.

Hidangan yang identik dengan warung tenda pinggir jalan ini biasanya disajikan bersama nasi putih hangat, tahu, tempe, serta lalapan segar. Kesederhanaan bahan dan kelezatan rasanya membuat pecel lele digemari berbagai kalangan.

Kabar baiknya, kamu tidak harus membeli di luar untuk menikmati sajian ini. Pecel lele khas Lamongan bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan langkah memasak yang cukup praktis.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep pecel lele khas Lamongan lengkap dengan bumbu marinasi dan sambal yang cocok untuk hidangan keluarga.

Bahan-Bahan Pecel Lele Khas Lamongan Bahan marinasi ikan 1 kg ikan lele

5 siung bawang putih

4 cm kunyit

4 cm jahe

½ sdm lada putih butir

1 sdm ketumbar

150 ml air

1 sdm garam

½ sdm penyedap rasa Bahan sambal Lamongan 2 siung bawang putih

12 siung bawang merah

2 butir kemiri

13 buah cabai rawit merah

12 gram terasi yang sudah dibakar

2½ buah tomat merah

2–3 sdm minyak goreng

1 sdt garam

¾ sdt penyedap rasa

1 sdm gula pasir Bahan pelengkap Nasi putih hangat

Tempe goreng

Tahu goreng

Mentimun

Daun kemangi

Jeruk limau Cara Membuat Pecel Lele Khas Lamongan 1. Haluskan bumbu marinasi Kupas bawang putih, lalu iris bersama jahe agar lebih mudah dihaluskan. Masukkan bawang putih, jahe, kunyit, lada putih, ketumbar, garam, penyedap rasa, dan air ke dalam blender.

Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang tercampur rata. Bumbu ini akan memberikan cita rasa gurih sekaligus aroma rempah pada ikan lele.

2. Lumuri lele dengan bumbu Bersihkan ikan lele, kemudian buat beberapa sayatan pada bagian tubuhnya agar bumbu lebih mudah meresap.

Letakkan lele di dalam wadah, tuangkan bumbu marinasi, lalu aduk hingga seluruh permukaan ikan terlapisi secara merata. Diamkan setidaknya 10 menit sebelum digoreng supaya rasanya lebih nikmat.

3. Goreng lele, tahu, dan tempe Panaskan minyak dalam wajan dengan jumlah yang cukup untuk menggoreng ikan. Masukkan lele secara hati-hati, kemudian goreng hingga matang dan permukaannya berwarna kecokelatan sesuai selera.