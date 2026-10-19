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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 20 Oktober 2026 | 05.13 WIB

Lembut dan Kaya Rasa, Ini Resep Sup Ayam Krim Homemade yang Wajib Dicoba

Resep Sup Ayam Krim yang Enak dan Anti Gagal. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com - Sup ayam krim merupakan hidangan yang cocok dinikmati saat menginginkan makanan hangat dengan cita rasa gurih dan tekstur lembut. Perpaduan kuah creamy dengan aneka bahan pelengkap membuat sajian ini digemari oleh berbagai kalangan.

Potongan ayam yang empuk berpadu dengan kuah susu yang kental, ditambah sayuran seperti wortel dan jagung, menghasilkan hidangan yang nikmat untuk menemani waktu makan bersama keluarga. Sup ini juga cocok disajikan ketika cuaca sedang dingin atau sebagai pilihan menu rumahan yang sederhana tetapi istimewa.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, sup ayam krim dapat dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Proses pembuatannya cukup praktis, mulai dari menyiapkan ayam dan sayuran hingga memasak seluruh bahan bersama susu dan bumbu sampai menghasilkan kuah yang gurih. Sajian ini juga bisa dilengkapi sesame stick renyah untuk menambah variasi tekstur.

Berikut daftar bahan dan langkah-langkah membuat sup ayam krim yang lezat untuk dinikmati bersama keluarga di rumah.

Bahan-Bahan Sup Ayam Krim

Bahan marinasi ayam:

  • 200 gram paha ayam filet
  • ¾ sendok teh garam
  • ⅛ sendok teh merica

Bahan sup:

  • 2 siung bawang putih
  • ½ buah bawang bombai
  • 1 sendok makan seledri, sesuai selera
  • 1 buah wortel
  • 50 gram jagung pipil
  • 2 sendok makan mentega tawar
  • 3 sendok makan tepung terigu protein sedang
  • 350 ml air
  • 350 ml susu
  • 1 sendok teh kaldu ayam bubuk
  • 1 sendok teh gula pasir
  • ½ sendok teh parsley kering

Bahan sesame stick:

  • 1 lembar Danish pastry
  • ¼ sendok teh garam
  • ⅛ sendok teh merica
  • Telur yang sudah dikocok
  • Wijen putih secukupnya
  • Wijen hitam secukupnya

Cara Membuat Sup Ayam Krim

  1. Siapkan sesame stick. Olesi permukaan Danish pastry dengan telur kocok, lalu taburkan garam, merica, wijen putih, dan wijen hitam secara merata.
  2. Bentuk pastry. Potong pastry menjadi beberapa bagian, kemudian tarik dan susun di atas loyang yang telah dilapisi kertas roti. Buat keratan di bagian tengah menggunakan sisi belakang pisau.
  3. Panggang pastry. Diamkan pastry selama sekitar satu jam untuk proses proofing, kemudian panggang pada suhu 190 derajat Celsius selama kurang lebih tujuh menit atau hingga matang.
  4. Marinasi ayam. Campurkan paha ayam filet dengan garam dan merica. Aduk hingga bumbu merata, lalu sisihkan.
  5. Siapkan sayuran. Potong bawang bombai dan wortel menjadi ukuran kecil, cincang bawang putih, serta iris seledri jika digunakan.
  6. Masak ayam. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian goreng ayam hingga permukaannya berubah kecokelatan. Angkat, tiriskan, lalu potong menjadi bagian-bagian kecil.
  7. Tumis bumbu. Gunakan wajan yang sama untuk melelehkan mentega. Masukkan bawang bombai dan bawang putih, kemudian tumis sampai harum.
  8. Buat dasar kuah. Tambahkan tepung terigu dan aduk sambil ditumis hingga harum serta sedikit berubah warna. Tuangkan air secara bertahap sambil terus diaduk agar kuah tidak menggumpal.
  9. Masukkan bahan sup. Tambahkan seledri, wortel, jagung pipil, potongan ayam, susu, kaldu ayam bubuk, parsley kering, dan gula pasir. Aduk hingga tercampur rata.
  10. Masak hingga matang. Panaskan sup sampai mendidih dan sayuran menjadi empuk. Aduk sesekali agar bagian bawah tidak mudah gosong dan kuah tetap lembut.
  11. Sajikan. Tuangkan sup ayam krim ke dalam mangkuk saji. Nikmati selagi hangat bersama sesame stick yang renyah.

Sup ayam krim dengan kuah gurih dan tekstur lembut ini bisa menjadi alternatif menu rumahan yang menggugah selera. Perpaduan ayam, susu, dan sayuran memberikan rasa yang kaya, sementara sesame stick menambah sensasi renyah saat disantap bersama sup.

Itulah resep sup ayam krim praktis yang bisa kamu coba di rumah. Dengan mengikuti tahapan pembuatannya, kamu dapat menyajikan hidangan hangat ala restoran untuk keluarga tanpa perlu menggunakan bahan-bahan yang sulit ditemukan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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