Lembut dan Kaya Rasa, Ini Resep Sup Ayam Krim Homemade yang Wajib Dicoba

JawaPos.com - Sup ayam krim merupakan hidangan yang cocok dinikmati saat menginginkan makanan hangat dengan cita rasa gurih dan tekstur lembut. Perpaduan kuah creamy dengan aneka bahan pelengkap membuat sajian ini digemari oleh berbagai kalangan. Potongan ayam yang empuk berpadu dengan kuah susu yang kental, ditambah sayuran seperti wortel dan jagung, menghasilkan hidangan yang nikmat untuk menemani waktu makan bersama keluarga. Sup ini juga cocok disajikan ketika cuaca sedang dingin atau sebagai pilihan menu rumahan yang sederhana tetapi istimewa. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, sup ayam krim dapat dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Proses pembuatannya cukup praktis, mulai dari menyiapkan ayam dan sayuran hingga memasak seluruh bahan bersama susu dan bumbu sampai menghasilkan kuah yang gurih. Sajian ini juga bisa dilengkapi sesame stick renyah untuk menambah variasi tekstur. Berikut daftar bahan dan langkah-langkah membuat sup ayam krim yang lezat untuk dinikmati bersama keluarga di rumah. Bahan marinasi ayam: Bahan sup: Bahan sesame stick: Sup ayam krim dengan kuah gurih dan tekstur lembut ini bisa menjadi alternatif menu rumahan yang menggugah selera. Perpaduan ayam, susu, dan sayuran memberikan rasa yang kaya, sementara sesame stick menambah sensasi renyah saat disantap bersama sup. Itulah resep sup ayam krim praktis yang bisa kamu coba di rumah. Dengan mengikuti tahapan pembuatannya, kamu dapat menyajikan hidangan hangat ala restoran untuk keluarga tanpa perlu menggunakan bahan-bahan yang sulit ditemukan.
Bahan-Bahan Sup Ayam Krim
Cara Membuat Sup Ayam Krim
JawaPos.com - Sup ayam krim merupakan hidangan yang cocok dinikmati saat menginginkan makanan hangat dengan cita rasa gurih dan tekstur lembut. Perpaduan kuah creamy dengan aneka bahan pelengkap membuat sajian ini digemari oleh berbagai kalangan.
Potongan ayam yang empuk berpadu dengan kuah susu yang kental, ditambah sayuran seperti wortel dan jagung, menghasilkan hidangan yang nikmat untuk menemani waktu makan bersama keluarga. Sup ini juga cocok disajikan ketika cuaca sedang dingin atau sebagai pilihan menu rumahan yang sederhana tetapi istimewa.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, sup ayam krim dapat dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Proses pembuatannya cukup praktis, mulai dari menyiapkan ayam dan sayuran hingga memasak seluruh bahan bersama susu dan bumbu sampai menghasilkan kuah yang gurih. Sajian ini juga bisa dilengkapi sesame stick renyah untuk menambah variasi tekstur.
Berikut daftar bahan dan langkah-langkah membuat sup ayam krim yang lezat untuk dinikmati bersama keluarga di rumah.
Bahan marinasi ayam:
Bahan sup:
Bahan sesame stick:
Sup ayam krim dengan kuah gurih dan tekstur lembut ini bisa menjadi alternatif menu rumahan yang menggugah selera. Perpaduan ayam, susu, dan sayuran memberikan rasa yang kaya, sementara sesame stick menambah sensasi renyah saat disantap bersama sup.
Itulah resep sup ayam krim praktis yang bisa kamu coba di rumah. Dengan mengikuti tahapan pembuatannya, kamu dapat menyajikan hidangan hangat ala restoran untuk keluarga tanpa perlu menggunakan bahan-bahan yang sulit ditemukan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy
Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan
Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion
Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif
Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat
Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan
Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana
Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022