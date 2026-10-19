Praktis Dibuat di Rumah! Ini Resep Sate Ayam Lilit Manis yang Lembut Tanpa Tepung

JawaPos.com – Sate ayam lilit menjadi salah satu hidangan khas Bali yang memiliki cita rasa istimewa. Terbuat dari daging ayam cincang yang dipadukan dengan aneka bumbu dan rempah, adonan sate ini kemudian dililitkan pada tusukan atau batang serai sebelum dipanggang hingga matang. Jika biasanya sate lilit menggunakan tepung untuk membantu membentuk tekstur adonan, hidangan ini juga bisa dibuat tanpa tambahan tepung. Dengan komposisi bahan yang tepat, sate ayam lilit tetap bisa menghasilkan tekstur lembut, kenyal, serta perpaduan rasa gurih dan manis yang menggugah selera. Selain cocok dijadikan lauk pendamping nasi, sate ayam lilit manis juga bisa menjadi pilihan camilan untuk keluarga. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep sate ayam lilit manis tanpa tepung yang praktis untuk dicoba sendiri di rumah. Sate ayam lilit manis tanpa tepung siap dinikmati. Perpaduan ayam yang lembut dengan bumbu rempah, rasa manis gula kelapa, serta aroma daun jeruk menjadikan hidangan ini cocok sebagai menu rumahan yang istimewa. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah pembuatan yang sederhana, resep ini bisa menjadi alternatif olahan ayam untuk keluarga. Pastikan sate dipanggang hingga bagian dalamnya matang sempurna sebelum disajikan.
Bahan-Bahan Sate Ayam Lilit Manis
Bahan Bumbu Halus
Bahan Pelengkap
Cara Membuat Sate Ayam Lilit Manis Tanpa Tepung
JawaPos.com – Sate ayam lilit menjadi salah satu hidangan khas Bali yang memiliki cita rasa istimewa. Terbuat dari daging ayam cincang yang dipadukan dengan aneka bumbu dan rempah, adonan sate ini kemudian dililitkan pada tusukan atau batang serai sebelum dipanggang hingga matang.
Jika biasanya sate lilit menggunakan tepung untuk membantu membentuk tekstur adonan, hidangan ini juga bisa dibuat tanpa tambahan tepung. Dengan komposisi bahan yang tepat, sate ayam lilit tetap bisa menghasilkan tekstur lembut, kenyal, serta perpaduan rasa gurih dan manis yang menggugah selera.
Selain cocok dijadikan lauk pendamping nasi, sate ayam lilit manis juga bisa menjadi pilihan camilan untuk keluarga. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep sate ayam lilit manis tanpa tepung yang praktis untuk dicoba sendiri di rumah.
Sate ayam lilit manis tanpa tepung siap dinikmati. Perpaduan ayam yang lembut dengan bumbu rempah, rasa manis gula kelapa, serta aroma daun jeruk menjadikan hidangan ini cocok sebagai menu rumahan yang istimewa.
Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah pembuatan yang sederhana, resep ini bisa menjadi alternatif olahan ayam untuk keluarga. Pastikan sate dipanggang hingga bagian dalamnya matang sempurna sebelum disajikan.
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Jawa Pos
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