Praktis Dibuat di Rumah! Ini Resep Sate Ayam Lilit Manis yang Lembut Tanpa Tepung

Resep Sate Ayam Lilit Manis yang Mudah Dibuat di Rumah JawaPos.com – Sate ayam lilit menjadi salah satu hidangan khas Bali yang memiliki cita rasa istimewa. Terbuat dari daging ayam cincang yang dipadukan dengan aneka bumbu dan rempah, adonan sate ini kemudian dililitkan pada tusukan atau batang serai sebelum dipanggang hingga matang. Jika biasanya sate lilit menggunakan tepung untuk membantu membentuk tekstur adonan, hidangan ini juga bisa dibuat tanpa tambahan tepung. Dengan komposisi bahan yang tepat, sate ayam lilit tetap bisa menghasilkan tekstur lembut, kenyal, serta perpaduan rasa gurih dan manis yang menggugah selera. Selain cocok dijadikan lauk pendamping nasi, sate ayam lilit manis juga bisa menjadi pilihan camilan untuk keluarga. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep sate ayam lilit manis tanpa tepung yang praktis untuk dicoba sendiri di rumah. Baca Juga:Resep Potato Wedges ala Restoran, Gurih Berempah dan Cocok untuk Teman Santai Bahan-Bahan Sate Ayam Lilit Manis 350 gram paha ayam giling

1 sdm kecap manis

1 sdm saus tiram

½ sdt kunyit bubuk

1 butir putih telur

1½ sdm gula kelapa

½ sdt garam

½ sdt kaldu ayam bubuk

⅛ sdt merica Bahan Bumbu Halus 3 siung bawang putih

4 siung bawang merah

2 cm jahe

3 cm lengkuas

1 sdt ketumbar

2 butir kemiri

3 lembar daun jeruk

1–2 sdm minyak

30 ml air

1 sdm santan Bahan Pelengkap Nasi putih secukupnya

Sambal rawit iris sesuai selera

Jeruk limau secukupnya Cara Membuat Sate Ayam Lilit Manis Tanpa Tepung Siapkan bahan bumbu. Potong bawang putih dan bawang merah, lalu potong jahe serta lengkuas menjadi bagian yang lebih kecil. Memarkan kemiri agar lebih mudah diolah. Tumis bumbu hingga harum. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, lengkuas, ketumbar, dan daun jeruk. Tumis sampai aromanya keluar dan bumbu sedikit berubah warna menjadi kecokelatan. Haluskan bumbu. Masukkan bumbu yang sudah ditumis ke dalam blender. Tambahkan air dan santan, lalu proses hingga seluruh bahan menjadi halus dan tercampur rata. Campurkan adonan ayam. Siapkan ayam giling dalam wadah, kemudian masukkan garam, merica, kaldu ayam bubuk, gula kelapa, kunyit bubuk, putih telur, kecap manis, saus tiram, serta bumbu halus. Aduk hingga semua bahan menyatu dengan baik. Dinginkan adonan. Bentuk adonan menjadi bulatan menggunakan sendok es krim, kemudian simpan di dalam kulkas hingga lebih padat dan mudah dibentuk. Lilitkan pada tusukan sate. Ambil adonan yang telah didinginkan, lalu tempelkan pada tusukan sate atau batang serai. Tarik dan bentuk adonan memanjang mengikuti tusukan hingga melekat dengan baik. Panggang sampai matang. Panaskan sedikit minyak pada wajan atau alat pemanggang. Panggang sate sambil sesekali dibalik hingga matang merata dan permukaannya berubah menjadi kecokelatan. Sajikan selagi hangat. Tata sate ayam lilit di atas piring, lalu lengkapi dengan nasi putih, sambal rawit iris, dan perasan jeruk limau sesuai selera. Sate ayam lilit manis tanpa tepung siap dinikmati. Perpaduan ayam yang lembut dengan bumbu rempah, rasa manis gula kelapa, serta aroma daun jeruk menjadikan hidangan ini cocok sebagai menu rumahan yang istimewa. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah pembuatan yang sederhana, resep ini bisa menjadi alternatif olahan ayam untuk keluarga. Pastikan sate dipanggang hingga bagian dalamnya matang sempurna sebelum disajikan.