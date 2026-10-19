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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 20 Oktober 2026 | 05.10 WIB

Tak Perlu Pengawet! Ini Cara Membuat Sambal Terasi yang Lezat dan Tahan Lama

Resep Sambal Terasi yang Tahan Lama. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com - Sambal terasi menjadi salah satu pelengkap makanan favorit masyarakat Indonesia. Perpaduan rasa pedas dari cabai dengan aroma terasi yang khas mampu menambah kenikmatan berbagai hidangan, mulai dari lauk rumahan hingga aneka makanan tradisional.

Meski banyak digemari, sambal terasi buatan sendiri terkadang mudah basi apabila disimpan dengan cara yang kurang tepat. Untuk mengatasinya, ada cara memasak sambal terasi agar lebih tahan lama tanpa perlu menambahkan bahan pengawet. Proses pemasakan yang tepat dan penyimpanan yang baik menjadi hal penting untuk diperhatikan.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, sambal terasi dapat dibuat menggunakan perpaduan bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, tomat, dan terasi. Bumbu-bumbu tersebut diolah melalui beberapa tahap hingga menghasilkan sambal dengan cita rasa pedas, gurih, serta aroma yang menggugah selera.

Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan beserta langkah pembuatannya agar kamu bisa mencoba resep sambal terasi ini di rumah.

Bahan-Bahan Sambal Terasi

  • 10 siung bawang putih, potong-potong
  • 15 siung bawang merah, potong-potong
  • 5 butir kemiri, geprek
  • 15 buah cabai rawit
  • 20 gram cabai kering yang sudah direndam air hangat atau 10–15 buah cabai merah
  • 1 buah tomat
  • 6 buah terasi
  • 1 batang serai
  • 2 lembar daun salam
  • 100 ml minyak goreng
  • 150 ml air
  • 1 sendok teh garam
  • 4 sendok makan gula merah
  • ½ sendok teh penyedap rasa

Cara Membuat Sambal Terasi

  1. Panaskan minyak goreng, kemudian masukkan bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Goreng hingga bahan mulai layu dan setengah kering.
  2. Tambahkan terasi, lalu aduk hingga tercampur rata dengan bumbu.
  3. Masukkan cabai rawit dan cabai kering. Goreng sebentar, kemudian haluskan menggunakan blender sesuai tekstur sambal yang diinginkan.
  4. Tuangkan kembali sambal yang sudah dihaluskan ke dalam wajan. Tambahkan daun salam dan serai, lalu tumis hingga harum dan minyak mulai terpisah dari bumbu.
  5. Masukkan air, garam, gula merah, dan penyedap rasa. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
  6. Masak menggunakan api sedang sampai air menyusut dan minyak kembali terpisah dari bumbu. Pastikan sambal matang secara merata.
  7. Setelah matang, sambal terasi bisa langsung disajikan sebagai pelengkap makanan atau disimpan dalam wadah bersih dan tertutup setelah cukup dingin.

Itulah resep sambal terasi pedas dan gurih yang bisa dibuat sendiri dengan bahan-bahan sederhana. Agar kualitasnya tetap terjaga, gunakan wadah bersih dan kering serta simpan sambal di lemari pendingin. Hindari membiarkannya terlalu lama pada suhu ruang karena sambal rumahan tanpa pengawet tetap berisiko mengalami kerusakan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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