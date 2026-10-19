Tak Perlu Pengawet! Ini Cara Membuat Sambal Terasi yang Lezat dan Tahan Lama

JawaPos.com - Sambal terasi menjadi salah satu pelengkap makanan favorit masyarakat Indonesia. Perpaduan rasa pedas dari cabai dengan aroma terasi yang khas mampu menambah kenikmatan berbagai hidangan, mulai dari lauk rumahan hingga aneka makanan tradisional. Meski banyak digemari, sambal terasi buatan sendiri terkadang mudah basi apabila disimpan dengan cara yang kurang tepat. Untuk mengatasinya, ada cara memasak sambal terasi agar lebih tahan lama tanpa perlu menambahkan bahan pengawet. Proses pemasakan yang tepat dan penyimpanan yang baik menjadi hal penting untuk diperhatikan. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, sambal terasi dapat dibuat menggunakan perpaduan bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, tomat, dan terasi. Bumbu-bumbu tersebut diolah melalui beberapa tahap hingga menghasilkan sambal dengan cita rasa pedas, gurih, serta aroma yang menggugah selera. Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan beserta langkah pembuatannya agar kamu bisa mencoba resep sambal terasi ini di rumah. Itulah resep sambal terasi pedas dan gurih yang bisa dibuat sendiri dengan bahan-bahan sederhana. Agar kualitasnya tetap terjaga, gunakan wadah bersih dan kering serta simpan sambal di lemari pendingin. Hindari membiarkannya terlalu lama pada suhu ruang karena sambal rumahan tanpa pengawet tetap berisiko mengalami kerusakan.
Bahan-Bahan Sambal Terasi
Cara Membuat Sambal Terasi
JawaPos.com - Sambal terasi menjadi salah satu pelengkap makanan favorit masyarakat Indonesia. Perpaduan rasa pedas dari cabai dengan aroma terasi yang khas mampu menambah kenikmatan berbagai hidangan, mulai dari lauk rumahan hingga aneka makanan tradisional.
Meski banyak digemari, sambal terasi buatan sendiri terkadang mudah basi apabila disimpan dengan cara yang kurang tepat. Untuk mengatasinya, ada cara memasak sambal terasi agar lebih tahan lama tanpa perlu menambahkan bahan pengawet. Proses pemasakan yang tepat dan penyimpanan yang baik menjadi hal penting untuk diperhatikan.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, sambal terasi dapat dibuat menggunakan perpaduan bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, tomat, dan terasi. Bumbu-bumbu tersebut diolah melalui beberapa tahap hingga menghasilkan sambal dengan cita rasa pedas, gurih, serta aroma yang menggugah selera.
Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan beserta langkah pembuatannya agar kamu bisa mencoba resep sambal terasi ini di rumah.
Itulah resep sambal terasi pedas dan gurih yang bisa dibuat sendiri dengan bahan-bahan sederhana. Agar kualitasnya tetap terjaga, gunakan wadah bersih dan kering serta simpan sambal di lemari pendingin. Hindari membiarkannya terlalu lama pada suhu ruang karena sambal rumahan tanpa pengawet tetap berisiko mengalami kerusakan.
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Jawa Pos
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