Pedasnya Bikin Ketagihan! Begini Cara Membuat Ayam Taliwang Khas Lombok di Rumah

Resep Ayam Taliwang Khas Lombok yang Enak
JawaPos.com – Ayam Taliwang menjadi salah satu sajian khas Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang terkenal dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma rempah yang kuat. Hidangan ini biasanya diolah menggunakan ayam yang dibakar bersama baluran bumbu khas hingga menghasilkan cita rasa yang menggugah selera.
Keistimewaan ayam Taliwang terletak pada racikan bumbunya yang memadukan cabai, bawang merah, bawang putih, kencur, kemiri, dan terasi. Proses pemanggangan dengan olesan bumbu secara berulang membuat rasanya semakin kaya dan meresap ke dalam daging.
Bagi pencinta makanan pedas, sajian ini bisa menjadi pilihan menu istimewa untuk keluarga. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep ayam Taliwang khas Lombok yang dapat dicoba sendiri di rumah, lengkap dengan sambal beberuk terong sebagai pelengkapnya.
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Jawa Pos
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