Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 19 Oktober 2026 | 23.24 WIB

Pedasnya Bikin Ketagihan! Begini Cara Membuat Ayam Taliwang Khas Lombok di Rumah

Resep Ayam Taliwang Khas Lombok yang Enak - Image

Resep Ayam Taliwang Khas Lombok yang Enak

JawaPos.com – Ayam Taliwang menjadi salah satu sajian khas Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang terkenal dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma rempah yang kuat. Hidangan ini biasanya diolah menggunakan ayam yang dibakar bersama baluran bumbu khas hingga menghasilkan cita rasa yang menggugah selera.

Keistimewaan ayam Taliwang terletak pada racikan bumbunya yang memadukan cabai, bawang merah, bawang putih, kencur, kemiri, dan terasi. Proses pemanggangan dengan olesan bumbu secara berulang membuat rasanya semakin kaya dan meresap ke dalam daging.

Bagi pencinta makanan pedas, sajian ini bisa menjadi pilihan menu istimewa untuk keluarga. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep ayam Taliwang khas Lombok yang dapat dicoba sendiri di rumah, lengkap dengan sambal beberuk terong sebagai pelengkapnya.

Bahan-Bahan Ayam Taliwang

Bahan marinasi

  • 1,2 kg ayam utuh atau ayam filet
  • 40 gram santan
  • 2 buah jeruk limau
  • 1½ sdt garam
  • ½ sdt merica

Bumbu halus

  • 5 siung bawang putih
  • 8 siung bawang merah
  • 5 butir kemiri
  • 4 buah cabai merah
  • 15 buah cabai rawit merah
  • 15 gram cabai kering yang sudah direndam air panas
  • 2 ruas kencur
  • 1 buah tomat, potong-potong
  • 2 sachet terasi yang sudah dibakar
  • Minyak secukupnya

Bahan saus bumbu

  • 50 ml santan
  • 250 ml air
  • 1 sdt garam
  • 1 sdm gula
  • 1 sdt penyedap

Bahan Sambal Beberuk Terong

  • 5 buah terong, potong-potong
  • 10 buah cabai rawit merah
  • 5 siung bawang merah
  • 3 buah jeruk limau
  • 1 buah terasi bakar
  • 2 buah tomat merah, potong-potong
  • ¾ sdt garam
  • 1–1½ sdt gula

Cara Membuat Ayam Taliwang

  1. Siapkan dan marinasi ayam. Belah ayam menjadi dua bagian dan tekan bagian tengahnya agar lebih terbuka. Lumuri kedua sisi ayam menggunakan garam, merica, dan perasan jeruk limau. Tambahkan santan, kemudian ratakan ke seluruh permukaan daging.
  2. Diamkan ayam agar bumbu meresap. Tutup ayam menggunakan plastik pembungkus makanan. Simpan selama sekitar satu jam pada suhu ruang atau semalaman di dalam kulkas agar bumbu marinasi meresap lebih baik.
  3. Haluskan bumbu. Masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai merah, cabai rawit, cabai kering, kencur, tomat, terasi bakar, dan sedikit minyak ke dalam blender. Proses hingga seluruh bahan menjadi halus.
  4. Tumis bumbu hingga harum. Panaskan minyak, kemudian tumis bumbu halus sampai aromanya keluar dan minyak mulai terpisah dari bumbu. Tambahkan air, santan, gula, garam, serta penyedap. Aduk hingga tercampur rata dan masak sebentar. Sisihkan sebagian saus untuk olesan tambahan.
  5. Buat sambal beberuk terong. Ulek cabai rawit bersama terasi bakar, garam, dan gula hingga halus. Masukkan tomat dan haluskan sesuai tekstur yang diinginkan. Tambahkan bawang merah dan terong, lalu ulek kembali secara perlahan. Berikan perasan jeruk limau dan aduk sampai rata.
  6. Panggang ayam. Panaskan wajan pemanggang dengan api besar. Panggang ayam hingga setengah matang, sambil memastikan bagian daging matang secara merata.
  7. Olesi dengan bumbu Taliwang. Celupkan atau lumuri ayam menggunakan saus bumbu yang telah disiapkan. Panggang kembali hingga bumbu melekat, kemudian ulangi pengolesan sambil memanggang agar rasa rempah semakin meresap. Pastikan ayam matang sempurna hingga bagian dalam.
  8. Sajikan selagi hangat. Angkat ayam Taliwang yang telah matang, lalu tata di atas piring. Hidangkan bersama sambal beberuk terong untuk menghadirkan perpaduan rasa pedas, gurih, segar, dan sedikit asam.
Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Potato Wedges ala Restoran, Gurih Berempah dan Cocok untuk Teman Santai - Image
Kuliner

Resep Potato Wedges ala Restoran, Gurih Berempah dan Cocok untuk Teman Santai

Senin, 19 Oktober 2026 | 22.54 WIB

Tak Perlu Beli di Luar, Ini Resep Empal Ayam Gurih Manis dengan Sambal Segar - Image
Kuliner

Tak Perlu Beli di Luar, Ini Resep Empal Ayam Gurih Manis dengan Sambal Segar

Senin, 19 Oktober 2026 | 22.44 WIB

Resep Nyuk Piang Ayam Homemade, Gurih dengan Telur Asin - Image
Kuliner

Resep Nyuk Piang Ayam Homemade, Gurih dengan Telur Asin

Senin, 19 Oktober 2026 | 15.49 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore