Enak Pol! 3 Tempat Makan Ayam Goreng di Jakarta yang Bikin Nagih

3 Tempat Makan Ayam Goreng di Jakarta yang Wajib Dikunjungi./Instagram @ayamgorengbasah.alditaher
JawaPos.com – Jakarta memiliki banyak tempat kuliner yang menawarkan beragam pilihan makanan, mulai dari hidangan tradisional hingga makanan modern. Salah satu menu yang digemari para pecinta kuliner yaitu ayam goreng.
Ayam goreng menjadi pilihan kuliner yang cocok untuk makan siang maupun makan malam. Perpaduan daging ayam dan kulit ayam yang gurih dengan sambal pedas membuat hidangan ini banyak diminati.
Di Jakarta terdapat sejumlah tempat makan yang menawarkan ayam goreng dengan cita rasa khas. Berikut tiga rekomendasi tempat makan ayam goreng di Jakarta yang enak dan bikin nagih.
1. Ayam Goreng Bandung Bu Iyin
Ayam Goreng Bandung Bu Iyin ini sudah ada sejak tahun 2004 dan tempat ini menyajikan ayam goreng khas Bandung dengan cita rasa gurih dan tekstur daging yang empuk.
Tempat makan ayam goreng di Ayam Goreng Bandung Bu Iyin ini memiliki suasana tempat makan yang nyaman, sehingga nyaman untuk bersantap santai bersama dengan teman maupun keluarga.
Dilansir dari akun Instagram @agb.buiyin, tempat makan ini memiliki banyak menu pilihan makanan, seperti ayam 1 ekor, ayam 1/2 ekor, dan menu lainnya.
Terdapat juga menu minuman di Ayam Goreng Bandung Bu Iyin, seperti air mineral, es teh, peach tea, dan menu minuman lainnya.
Untuk harga makanan dikenakan harga makanan mulai dari Rp 40 ribuan dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 6 ribu.
Tempat makan ayam goreng ini berlokasi di Jl. Wijaya II, No. 76, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.
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