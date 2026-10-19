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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 19 Oktober 2026 | 17.58 WIB

Rekomendasi 3 Tempat Makan Viral di Glodok, Wajib Banget Dikunjungi!

3 Tempat Makan di Glodok yang Viral - Image

3 Tempat Makan di Glodok yang Viral

JawaPos.com –Glodok merupakan salah satu kawasan di Jakarta Barat yang dikenal sebagai salah satu kawasan yang menawarkan berbagai macam makanan.

Kawasan Pecinan ini menghadirkan berbagai kuliner, mulai dari kuliner legendaris hingga modern yang menarik untuk dicoba.

Bagi para pecinta kuliner yang ingin mencoba makanan di kawasan Glodok, berikut tiga rekomendasi tempat makan yang bisa dikunjungi di Glodok.

1.       Thankyou Tangyuan

Thankyou Tangyuan merupakan tempat dessert viral di kawasan Glodok yang sedang ramai dikunjungi para pecinta kuliner.

Tempat ini menyajikan bola ketan kenyal khas Tiongkok dengan sentuhan modern yang enak. Dilansir dari akun Instagram @ty.tangyuan, tempat ini menawarkan banyak menu makanan, seperti tangyuan black sesame, tangyuan chocolate, tangyuan mango, tangyuan pistachio, tangyuan peanut, dan menu lainnya.

Untuk harga dessert di Thankyou Tangyuan dikenakan harga mulai dari Rp 28 ribu dan tempat ini memiliki dua cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Kemenangan Raya, No. 20, Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat.

2.       Little Salt Bread

Little Salt Bread juga menjadi salah satu tempat makan yang menawarkan aneka roti salt bread yang gurih dan khas.

Dilansir dari akun Instagram @little.saltbread, tempat ini menawarkan banyak menu bakery, seperti salt bread kaya, salt bread plain, salt bread cheese, sugar salt bread, dan menu salt bread lainnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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