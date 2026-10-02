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Jumat, 2 Oktober 2026 | 18.32 WIB

PT MRT Jakarta Jajaki Pengembangan TOD di Kawasan Glodok dengan Calon Investor dari Singapura

Glodok menjadi salah satu kawasan pecinan di Jakarta yang banyak menarik minat wisatawan untuk berkunjung. (Dok/JawaPos.com) - Image

Glodok menjadi salah satu kawasan pecinan di Jakarta yang banyak menarik minat wisatawan untuk berkunjung. (Dok/JawaPos.com)

JawaPos.com - PT MRT Jakarta (Perseroda) menjajaki investasi kawasan berorientasi transit (transit oriented development/TOD) di kawasan Glodok dengan investor Singapura.

Penjajakan investasi itu dilakukan untuk pengembangan potensi pendanaan kreatif, ekosistem retail/komersial dan rantai pasok.

"Kedua nota kesepahaman tersebut menjajaki potensi kerja sama terkait kajian pengembangan kawasan TOD di sekitar stasiun, terutama di sekitar Glodok dan Kota, serta potensi pendanaan kreatif, ekosistem retail/komersial, dan rantai pasok," kata Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda) Rendy Primartantyo di Jakarta, Jumat.

Kerja sama tersebut terjalin melalui PT MRT Jakarta (Perseroda) yang menyelenggarakan TOD Investment Forum 2026 di Singapura.

Kolaborasi tersebut menggandeng Kedutaan Besar Indonesia di Singapura, Surban Jurong Group dan Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) Singapore.

Acara yang berlangsung pada Kamis (24/9) di Kantor Kedutaan Besar Indonesia di Singapura tersebut juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara MRT Jakarta dan UOB Indonesia serta MRT Jakarta dan Rebel APAC Pte. Ltd.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad Mahfud dan disaksikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Singapura Hotmangaraja Panjaitan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat dam Komisaris PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Yani.

Forum tahunan ini mempertemukan para investor, pengembang, lembaga keuangan, perwakilan pemerintah dan mitra strategis untuk menggali potensi kerja sama proyek-proyek TOD oleh MRT Jakarta dan BUMD lainnya milik Provinsi DKI Jakarta.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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