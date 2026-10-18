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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 19 Oktober 2026 | 05.51 WIB

Cocok untuk Menu Keluarga, Ini Resep Soto Betawi Ayam yang Gurih dan Wangi

Resep Soto Betawi Ayam yang Enak dan Praktis./YouTube Devina Hermawan - Image

Resep Soto Betawi Ayam yang Enak dan Praktis./YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Soto Betawi menjadi salah satu kuliner khas Jakarta yang memiliki banyak penggemar. Perpaduan kuah gurih, aroma rempah yang khas, serta aneka pelengkap membuat hidangan ini cocok dinikmati kapan saja.

Umumnya, Soto Betawi menggunakan daging sapi atau jeroan sebagai bahan utama. Namun, bagi yang ingin mencoba variasi berbeda, daging ayam bisa menjadi pilihan yang tak kalah nikmat. Teksturnya yang lembut berpadu dengan kuah berbumbu menghasilkan sajian hangat yang menggugah selera.

Hidangan ini cocok disajikan sebagai menu sarapan, makan siang, maupun makan malam bersama keluarga. Kehadiran santan atau krim masak, aneka rempah, serta pelengkap seperti kentang goreng, tomat, dan emping membuat rasanya semakin istimewa.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep Soto Betawi Ayam berikut dapat menjadi inspirasi bagi kamu yang ingin menyajikan hidangan khas Jakarta dengan cara praktis di rumah.

Bahan-Bahan Soto Betawi Ayam

Bahan utama

  • 1 kg ayam negeri, potong menjadi 8 bagian
  • 5 pasang hati dan ampela ayam yang sudah direbus

Bumbu halus

  • 8 siung bawang putih
  • 12 siung bawang merah
  • 5 butir kemiri
  • 6 cm jahe
  • 1 sdt ketumbar
  • 1 sdt lada putih butiran
  • 60 ml minyak
  • 50 ml air

Bahan kuah dan bumbu tambahan

  • 1½ sdm bubuk kari Minang
  • 3 lembar daun salam
  • 5 lembar daun jeruk
  • 5 cm lengkuas
  • 1 batang serai
  • 1½ sdm kaldu ayam bubuk
  • 1½ sdm gula pasir
  • 1½ sdm garam
  • ½ sdm penyedap rasa
  • 100 ml krim masak
  • 2 liter air

Bahan pelengkap

  • 2 buah tomat merah
  • 2 batang seledri
  • 1 batang daun bawang
  • 3 buah kentang
  • Bawang goreng secukupnya
  • Sambal cabai rawit secukupnya
  • Jeruk limau secukupnya
  • Emping secukupnya
  • Nasi putih secukupnya

Cara Membuat Soto Betawi Ayam

1. Haluskan seluruh bumbu

Siapkan blender, kemudian masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, ketumbar, lada putih, minyak, dan air. Proses hingga seluruh bahan tercampur dan menjadi bumbu halus.

2. Tumis bumbu hingga harum

Panaskan wajan, lalu masukkan bumbu halus bersama bubuk kari Minang. Tumis menggunakan api sedang hingga aromanya keluar dan bumbu terlihat matang.

Setelah itu, memarkan serai dan lengkuas. Masukkan keduanya ke dalam wajan bersama daun salam dan daun jeruk. Aduk hingga seluruh rempah mengeluarkan aroma harum.

3. Masak ayam bersama kuah berbumbu

Tuangkan air ke dalam wajan berisi tumisan bumbu, kemudian masukkan potongan ayam dan hati ampela yang telah direbus.

Tambahkan kaldu ayam bubuk, garam, gula pasir, serta penyedap rasa. Masak selama kurang lebih 30 menit hingga ayam matang dan bumbu meresap. Pastikan ayam matang sempurna sebelum diangkat.

4. Siapkan kentang dan bahan pelengkap

Kupas kentang, belah menjadi dua bagian, lalu goreng dengan api sedang hingga matang. Angkat dan tiriskan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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