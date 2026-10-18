Cocok untuk Menu Keluarga, Ini Resep Soto Betawi Ayam yang Gurih dan Wangi

JawaPos.com – Soto Betawi menjadi salah satu kuliner khas Jakarta yang memiliki banyak penggemar. Perpaduan kuah gurih, aroma rempah yang khas, serta aneka pelengkap membuat hidangan ini cocok dinikmati kapan saja.

Umumnya, Soto Betawi menggunakan daging sapi atau jeroan sebagai bahan utama. Namun, bagi yang ingin mencoba variasi berbeda, daging ayam bisa menjadi pilihan yang tak kalah nikmat. Teksturnya yang lembut berpadu dengan kuah berbumbu menghasilkan sajian hangat yang menggugah selera.

Hidangan ini cocok disajikan sebagai menu sarapan, makan siang, maupun makan malam bersama keluarga. Kehadiran santan atau krim masak, aneka rempah, serta pelengkap seperti kentang goreng, tomat, dan emping membuat rasanya semakin istimewa.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep Soto Betawi Ayam berikut dapat menjadi inspirasi bagi kamu yang ingin menyajikan hidangan khas Jakarta dengan cara praktis di rumah.

Bahan-Bahan Soto Betawi Ayam Bahan utama 1 kg ayam negeri, potong menjadi 8 bagian

5 pasang hati dan ampela ayam yang sudah direbus Bumbu halus 8 siung bawang putih

12 siung bawang merah

5 butir kemiri

6 cm jahe

1 sdt ketumbar

1 sdt lada putih butiran

60 ml minyak

50 ml air Bahan kuah dan bumbu tambahan 1½ sdm bubuk kari Minang

3 lembar daun salam

5 lembar daun jeruk

5 cm lengkuas

1 batang serai

1½ sdm kaldu ayam bubuk

1½ sdm gula pasir

1½ sdm garam

½ sdm penyedap rasa

100 ml krim masak

2 liter air Bahan pelengkap 2 buah tomat merah

2 batang seledri

1 batang daun bawang

3 buah kentang

Bawang goreng secukupnya

Sambal cabai rawit secukupnya

Jeruk limau secukupnya

Emping secukupnya

Nasi putih secukupnya Cara Membuat Soto Betawi Ayam 1. Haluskan seluruh bumbu Siapkan blender, kemudian masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, ketumbar, lada putih, minyak, dan air. Proses hingga seluruh bahan tercampur dan menjadi bumbu halus.

2. Tumis bumbu hingga harum Panaskan wajan, lalu masukkan bumbu halus bersama bubuk kari Minang. Tumis menggunakan api sedang hingga aromanya keluar dan bumbu terlihat matang.

Setelah itu, memarkan serai dan lengkuas. Masukkan keduanya ke dalam wajan bersama daun salam dan daun jeruk. Aduk hingga seluruh rempah mengeluarkan aroma harum.

3. Masak ayam bersama kuah berbumbu Tuangkan air ke dalam wajan berisi tumisan bumbu, kemudian masukkan potongan ayam dan hati ampela yang telah direbus.

Tambahkan kaldu ayam bubuk, garam, gula pasir, serta penyedap rasa. Masak selama kurang lebih 30 menit hingga ayam matang dan bumbu meresap. Pastikan ayam matang sempurna sebelum diangkat.