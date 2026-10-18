Cuma Pakai Bumbu Dapur! Resep Telur Ceplok Kecap Pedas Manis Ini Menggugah Selera

JawaPos.com – Telur menjadi salah satu bahan makanan favorit yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan. Selain harganya relatif terjangkau, telur juga praktis dimasak dan cocok dijadikan lauk untuk menemani nasi putih hangat.

Salah satu olahan yang bisa dicoba adalah telur ceplok kecap. Perpaduan telur goreng, kecap manis, bawang, dan cabai menghasilkan cita rasa gurih, manis, serta sedikit pedas yang menggugah selera.

Meski menggunakan bahan sederhana, hidangan ini bisa terasa lebih istimewa jika diolah dengan bumbu yang tepat. Proses memasaknya pun tidak terlalu rumit sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin menyajikan lauk lezat tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep telur ceplok kecap ala rumahan yang praktis, ekonomis, dan cocok disajikan bersama nasi putih.

Bahan-Bahan Telur Ceplok Kecap 8 butir telur ayam

10 siung bawang merah

5 siung bawang putih

3 buah cabai merah besar

10 buah cabai rawit

Kecap manis secukupnya

Garam secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Minyak goreng secukupnya

Air secukupnya Cara Membuat Telur Ceplok Kecap 1. Goreng telur hingga matang Siapkan wajan dan tuangkan minyak secukupnya. Panaskan minyak, kemudian pecahkan telur satu per satu dan goreng hingga mencapai tingkat kematangan yang diinginkan.

Setelah matang, angkat telur ceplok dan letakkan di wadah terpisah. Sisihkan untuk digunakan pada tahap berikutnya.

2. Iris bawang dan cabai Kupas bawang merah serta bawang putih, lalu iris tipis. Potong cabai merah besar sesuai selera dan siapkan cabai rawit.

Pastikan seluruh bahan sudah siap sebelum mulai membuat bumbu agar proses memasak berlangsung lebih mudah.

3. Tumis bahan hingga harum Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, dan cabai rawit.