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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 19 Oktober 2026 | 05.55 WIB

Cuma Pakai Bumbu Dapur! Resep Telur Ceplok Kecap Pedas Manis Ini Menggugah Selera

Resep Telur Ceplok Kecap yang Enak dan Ekonomis - Image

Resep Telur Ceplok Kecap yang Enak dan Ekonomis

JawaPos.com – Telur menjadi salah satu bahan makanan favorit yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan. Selain harganya relatif terjangkau, telur juga praktis dimasak dan cocok dijadikan lauk untuk menemani nasi putih hangat.

Salah satu olahan yang bisa dicoba adalah telur ceplok kecap. Perpaduan telur goreng, kecap manis, bawang, dan cabai menghasilkan cita rasa gurih, manis, serta sedikit pedas yang menggugah selera.

Meski menggunakan bahan sederhana, hidangan ini bisa terasa lebih istimewa jika diolah dengan bumbu yang tepat. Proses memasaknya pun tidak terlalu rumit sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin menyajikan lauk lezat tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep telur ceplok kecap ala rumahan yang praktis, ekonomis, dan cocok disajikan bersama nasi putih.

Bahan-Bahan Telur Ceplok Kecap

  • 8 butir telur ayam
  • 10 siung bawang merah
  • 5 siung bawang putih
  • 3 buah cabai merah besar
  • 10 buah cabai rawit
  • Kecap manis secukupnya
  • Garam secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Minyak goreng secukupnya
  • Air secukupnya

Cara Membuat Telur Ceplok Kecap

1. Goreng telur hingga matang

Siapkan wajan dan tuangkan minyak secukupnya. Panaskan minyak, kemudian pecahkan telur satu per satu dan goreng hingga mencapai tingkat kematangan yang diinginkan.

Setelah matang, angkat telur ceplok dan letakkan di wadah terpisah. Sisihkan untuk digunakan pada tahap berikutnya.

2. Iris bawang dan cabai

Kupas bawang merah serta bawang putih, lalu iris tipis. Potong cabai merah besar sesuai selera dan siapkan cabai rawit.

Pastikan seluruh bahan sudah siap sebelum mulai membuat bumbu agar proses memasak berlangsung lebih mudah.

3. Tumis bahan hingga harum

Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, dan cabai rawit.

Tumis seluruh bahan hingga layu dan mengeluarkan aroma harum. Proses ini membantu mengeluarkan rasa dari bawang dan cabai sehingga bumbu menjadi lebih nikmat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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