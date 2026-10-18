Dijamin Menggoda Selera! Resep Ayam Geprek Sambal Korek dengan Cabai Rawit dan Jeruk Limau

Resep Ayam Geprek Sambal Korek yang Menggugah Selera Makan (YouTube Devina Hermawan) JawaPos.com – Ayam geprek sambal korek menjadi salah satu hidangan yang banyak digemari pencinta makanan pedas. Perpaduan ayam goreng berbalut tepung renyah dengan sambal bercita rasa pedas, gurih, dan aroma bawang putih yang kuat membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi putih hangat. Kabar baiknya, kamu tidak perlu selalu membeli ayam geprek di luar karena hidangan ini bisa dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Dengan teknik menggoreng yang tepat, ayam dapat menghasilkan lapisan luar yang garing dengan daging bagian dalam yang tetap lembut dan juicy. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep ayam geprek sambal korek yang bisa kamu praktikkan di rumah. Sajian ini cocok untuk makan siang, makan malam, maupun menu spesial bagi keluarga yang menyukai sensasi pedas. Baca Juga:Pedasnya Menggugah Selera! Resep Daging Cabai Hijau Gurih dengan Daging Sapi Empuk Bahan-Bahan Ayam Geprek Sambal Korek Bahan marinasi ayam: 600 gram paha ayam fillet

1 sdm air jeruk nipis

2 sdm gula pasir

1 sdm garam

1 sdt merica

1 sdm kaldu ayam bubuk

5 siung bawang putih

1/3 buah bawang bombai

400 ml air

1 butir telur

80 gram tepung terigu protein sedang Bahan pelapis kering: 450 gram tepung terigu protein sedang

100 gram tepung tapioka atau maizena

50 gram tepung beras

4 sdt baking powder

2 sdt kunyit bubuk

2 sdt gochugaru atau paprika bubuk Bahan sambal korek: 100 gram cabai rawit merah

6 siung bawang putih

1 sachet terasi yang sudah dibakar

1/2 sdt garam

1/2 sdt kaldu ayam bubuk

1/2 sdt penyedap

1 buah jeruk limau

2 sdm minyak panas Bahan pelengkap: Nasi putih hangat

Irisan mentimun Cara Membuat Ayam Geprek Sambal Korek 1. Siapkan bumbu marinasi Haluskan bawang putih dan bawang bombai menggunakan blender bersama sedikit air. Setelah itu, masukkan ayam ke dalam wadah dan campurkan dengan bumbu halus, garam, gula, merica, kaldu ayam bubuk, air jeruk nipis, telur, tepung terigu, serta sisa air. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata, kemudian diamkan di lemari es selama minimal dua jam agar bumbu meresap. 2. Buat campuran tepung pelapis Siapkan wadah terpisah, lalu campurkan tepung terigu, tepung tapioka atau maizena, tepung beras, baking powder, kunyit bubuk, dan gochugaru atau paprika bubuk. Aduk hingga semua bahan tercampur merata. 3. Baluri ayam hingga tertutup tepung Angkat ayam dari bumbu marinasi, kemudian gulingkan ke dalam campuran tepung kering. Celupkan kembali ke adonan basah, lalu baluri lagi dengan tepung kering sambil ditekan perlahan agar terbentuk lapisan yang keriting dan renyah. Ulangi proses pelapisan jika ingin mendapatkan kulit ayam yang lebih tebal.