Tak Perlu Beli di Luar, Ini Resep Sate Ayam Bumbu Kacang yang Mudah Dibuat di Rumah

Resep Sate Ayam dengan Bumbu Kacang yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Sate ayam dengan saus kacang menjadi salah satu sajian khas Nusantara yang digemari banyak orang. Potongan ayam yang lembut, aroma panggangan yang menggugah selera, serta siraman bumbu kacang dengan perpaduan rasa gurih dan manis membuat hidangan ini cocok dinikmati kapan saja.
Kabar baiknya, membuat sate ayam yang lezat tidak harus selalu menggunakan peralatan khusus atau bahan yang sulit ditemukan. Dengan bahan sederhana yang tersedia di dapur, kamu bisa mengolah sate ayam rumahan dengan cita rasa yang istimewa.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep sate ayam bumbu kacang ini dapat menjadi pilihan bagi kamu yang ingin menyajikan hidangan ala warung sate di rumah. Proses pembuatannya cukup praktis, mulai dari menyiapkan ayam, meracik bumbu marinasi, hingga memasak saus kacang sampai mengental.
Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak bahan-bahan dan langkah-langkah berikut agar sate ayam buatanmu semakin lezat.
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Siapkan bahan-bahan berikut untuk membuat sate ayam yang gurih dan berbumbu.
Agar sate memiliki cita rasa gurih dengan tekstur saus yang kental, siapkan bahan berikut:
Supaya sajian semakin nikmat, kamu juga bisa menambahkan:
1. Potong daging ayam
Siapkan dada ayam fillet, kemudian potong memanjang menjadi bagian-bagian yang sesuai untuk sate. Masukkan potongan ayam ke dalam wadah bersih agar mudah dicampur dengan bumbu.
2. Marinasi ayam dengan bumbu
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