Tak Perlu Beli di Luar, Ini Resep Sate Ayam Bumbu Kacang yang Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Sate ayam dengan saus kacang menjadi salah satu sajian khas Nusantara yang digemari banyak orang. Potongan ayam yang lembut, aroma panggangan yang menggugah selera, serta siraman bumbu kacang dengan perpaduan rasa gurih dan manis membuat hidangan ini cocok dinikmati kapan saja.

Kabar baiknya, membuat sate ayam yang lezat tidak harus selalu menggunakan peralatan khusus atau bahan yang sulit ditemukan. Dengan bahan sederhana yang tersedia di dapur, kamu bisa mengolah sate ayam rumahan dengan cita rasa yang istimewa.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep sate ayam bumbu kacang ini dapat menjadi pilihan bagi kamu yang ingin menyajikan hidangan ala warung sate di rumah. Proses pembuatannya cukup praktis, mulai dari menyiapkan ayam, meracik bumbu marinasi, hingga memasak saus kacang sampai mengental.

Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak bahan-bahan dan langkah-langkah berikut agar sate ayam buatanmu semakin lezat.

Bahan-Bahan Sate Ayam Siapkan bahan-bahan berikut untuk membuat sate ayam yang gurih dan berbumbu.

400 gram dada ayam fillet

1 sdm kaldu ayam

1 sdm kecap manis

¼ sdt merica

1 sdm selai kacang

1 sdm santan kental

2 siung bawang merah

2 siung bawang putih Bahan untuk Bumbu Kacang Agar sate memiliki cita rasa gurih dengan tekstur saus yang kental, siapkan bahan berikut:

3 sdm selai kacang

1 sdm bawang merah goreng

½ sdm bawang putih goreng

⅓ sdt garam

200 ml air

1 sdm kecap manis

½ sdt penyedap rasa Bahan Pelengkap Supaya sajian semakin nikmat, kamu juga bisa menambahkan:

Kecap manis secukupnya

Cabai rawit iris sesuai selera

Jeruk limau

Bawang merah goreng

Bawang merah yang sudah diiris Cara Membuat Sate Ayam Bumbu Kacang 1. Potong daging ayam

Siapkan dada ayam fillet, kemudian potong memanjang menjadi bagian-bagian yang sesuai untuk sate. Masukkan potongan ayam ke dalam wadah bersih agar mudah dicampur dengan bumbu.