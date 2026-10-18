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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 19 Oktober 2026 | 04.49 WIB

Pedasnya Menggugah Selera! Resep Daging Cabai Hijau Gurih dengan Daging Sapi Empuk

Resep Daging Cabai Hijau Khas Restoran yang Enak. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Daging Cabai Hijau Khas Restoran yang Enak. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Bagi pencinta masakan pedas, daging cabai hijau bisa menjadi pilihan lauk yang menggugah selera. Hidangan berbahan dasar daging sapi ini memadukan rasa gurih dari bumbu rempah dengan sensasi pedas dan segar dari cabai hijau.

Keistimewaan masakan ini terletak pada daging sapi yang dimasak hingga empuk, kemudian diolah kembali bersama sambal cabai hijau berbumbu. Perpaduan bawang merah, bawang putih, tomat hijau, dan terasi menghasilkan aroma khas yang membuat hidangan semakin nikmat.

Daging cabai hijau juga cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Disajikan dengan nasi putih hangat, lauk ini bisa menjadi pilihan bagi siapa saja yang ingin menikmati hidangan rumahan dengan cita rasa ala restoran.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep daging cabai hijau berikut menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Proses memasaknya memang membutuhkan waktu agar daging menjadi empuk dan bumbunya meresap, tetapi hasilnya sepadan dengan cita rasa yang dihasilkan.

Bahan-Bahan Daging Cabai Hijau

Bahan utama

  • 600 gram daging sapi bagian sengkel.

Bumbu halus

  • 6 siung bawang merah.
  • 10 siung bawang putih.
  • 2 butir kemiri.
  • 4 cm lengkuas.
  • 1 ruas kunyit.
  • 3 cm jahe.
  • 100 ml minyak goreng.

Bahan pelengkap dan bumbu daging

  • 6 lembar daun salam.
  • 1 batang serai, memarkan.
  • 100 gram gula merah.
  • 2 sdm kecap manis.
  • 2 sdt garam.
  • 2 sdt kaldu bubuk atau penyedap.
  • 1 sdt merica.
  • Sekitar 1.500 ml air.

Bahan sambal cabai hijau

  • 5–6 siung bawang merah.
  • 10 siung bawang putih.
  • 1–2 buah terasi, sekitar 4–8 gram.
  • 100 ml minyak goreng.
  • 2 buah tomat hijau.
  • 20 buah cabai rawit hijau, cincang.
  • 8 buah cabai hijau, cincang.
  • 4 buah cabai gendot, cincang.
  • 1–2 sdt garam.
  • ¾ sdm gula pasir.
  • ¾ sdt penyedap.
  • ¼ sdt merica.

Bahan tambahan

  • 8–10 buah cabai rawit hijau, iris sesuai selera.

Cara Membuat Daging Cabai Hijau

1. Siapkan dan tumis bumbu dasar

Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, kunyit, jahe, dan minyak goreng ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga teksturnya lembut.

Panaskan bumbu halus bersama daun salam dan serai yang sudah dimemarkan. Tumis menggunakan api sedang hingga bumbu matang, harum, dan kadar airnya berkurang.

2. Masak daging hingga empuk

Masukkan daging sapi ke dalam tumisan bumbu. Aduk hingga seluruh permukaan daging berubah warna menjadi kecokelatan dan terbalut bumbu secara merata.

Tambahkan air, kecap manis, gula merah, garam, merica, serta kaldu bubuk. Aduk kembali, kemudian masak dengan api kecil selama kurang lebih satu jam atau sampai daging empuk.

Jika kuah menyusut sebelum daging matang, tambahkan air secukupnya. Setelah empuk, angkat daging dan biarkan agak dingin agar lebih mudah dipotong. Iris daging tipis-tipis sesuai selera.

3. Buat sambal cabai hijau

Haluskan bawang merah, bawang putih, terasi, tomat hijau, dan minyak goreng menggunakan blender.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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