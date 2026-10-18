Bikin di Rumah! Resep Rawon Daging Sapi Empuk dengan Kuah Hitam yang Menggugah Selera

JawaPos.com – Rawon merupakan salah satu kuliner khas Jawa Timur yang terkenal dengan kuah hitam pekat dan cita rasa rempah yang kuat. Hidangan berbahan dasar daging sapi ini menjadi favorit banyak orang karena perpaduan rasa gurih, aroma kluwek yang khas, serta tekstur daging yang empuk.
Keunikan rawon terletak pada penggunaan kluwek sebagai bahan utama pembentuk warna sekaligus karakter kuahnya. Bumbu tersebut dipadukan dengan bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, dan berbagai rempah lain sehingga menghasilkan hidangan dengan rasa yang kaya.
Rawon biasanya disantap bersama nasi putih hangat dan dilengkapi tauge, telur asin, bawang goreng, sambal, serta perasan jeruk nipis. Kombinasi tersebut membuat rasanya semakin nikmat, mulai dari gurihnya kuah hingga sensasi pedas dan segar dari pelengkapnya.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep rawon khas Jawa Timur yang dapat dicoba sendiri di rumah.
Rawon khas Jawa Timur pun siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Kuahnya yang pekat, daging sapi yang empuk, dan perpaduan rempah yang khas membuat hidangan tradisional ini cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Selamat mencoba resep rawon khas Jawa Timur di rumah!
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Jawa Pos
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