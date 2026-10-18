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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 18 Oktober 2026 | 21.38 WIB

Bikin di Rumah! Resep Rawon Daging Sapi Empuk dengan Kuah Hitam yang Menggugah Selera

Resep Rawon Khas Jawa Timur yang Bikin Nagih

JawaPos.com – Rawon merupakan salah satu kuliner khas Jawa Timur yang terkenal dengan kuah hitam pekat dan cita rasa rempah yang kuat. Hidangan berbahan dasar daging sapi ini menjadi favorit banyak orang karena perpaduan rasa gurih, aroma kluwek yang khas, serta tekstur daging yang empuk.

Keunikan rawon terletak pada penggunaan kluwek sebagai bahan utama pembentuk warna sekaligus karakter kuahnya. Bumbu tersebut dipadukan dengan bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, dan berbagai rempah lain sehingga menghasilkan hidangan dengan rasa yang kaya.

Rawon biasanya disantap bersama nasi putih hangat dan dilengkapi tauge, telur asin, bawang goreng, sambal, serta perasan jeruk nipis. Kombinasi tersebut membuat rasanya semakin nikmat, mulai dari gurihnya kuah hingga sensasi pedas dan segar dari pelengkapnya.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep rawon khas Jawa Timur yang dapat dicoba sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Rawon

Bahan utama

  • 500 gram daging sapi bagian sengkel
  • 2 batang serai, digeprek dan dipotong
  • 2 lembar daun salam
  • 5 lembar daun jeruk
  • 1 buah tomat merah
  • 1,5 liter air
  • ¾ sendok makan garam
  • 2 sendok teh kaldu bubuk atau penyedap
  • 1,5 sendok makan gula pasir
  • ½ sendok teh merica
  • 1 batang daun bawang, dipotong

Bahan bumbu halus

  • 6 siung bawang putih
  • 10 siung bawang merah
  • 5 buah kluwek
  • 4 butir kemiri sangrai
  • 3 cm kunyit
  • 50 ml minyak goreng
  • 50 ml air

Bahan sambal

  • 20 buah cabai rawit merah
  • 3 siung bawang putih
  • 50 ml air
  • ¼ sendok teh garam
  • ½ sendok teh gula pasir
  • ¼ sendok teh kaldu bubuk atau penyedap
  • Minyak goreng secukupnya

Bahan pelengkap

  • Telur asin
  • Bawang goreng
  • Jeruk nipis
  • Tauge atau kecambah

Cara Membuat Rawon Khas Jawa Timur

  1. Haluskan seluruh bumbu. Masukkan bawang putih, bawang merah, kluwek, kemiri sangrai, dan kunyit ke dalam blender. Tambahkan minyak goreng serta air, kemudian proses hingga bumbu benar-benar halus.
  2. Tumis bumbu hingga harum. Panaskan bumbu halus di atas api sedang cenderung kecil. Aduk secara berkala sampai aromanya keluar dan minyak mulai terpisah. Masukkan serai, daun salam, serta daun jeruk, lalu tumis kembali hingga harum.
  3. Didihkan air bersama bumbu. Tuangkan air ke dalam tumisan dan masak sampai mendidih. Setelah itu, pindahkan campuran kuah ke dalam panci presto.
  4. Masukkan daging dan bahan lainnya. Tambahkan daging sapi, tomat merah, daun bawang, garam, kaldu bubuk, merica, serta gula pasir. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
  5. Masak hingga daging empuk. Tutup panci presto dan masak selama sekitar 60 menit sesuai resep. Pastikan penggunaan panci dan pengaturan tekanan mengikuti petunjuk alat agar proses memasak berlangsung aman.
  6. Siapkan sambal rawit. Haluskan cabai rawit merah bersama bawang putih menggunakan food processor atau alat penghalus lainnya.
  7. Masak sambal hingga matang. Panaskan sedikit minyak, kemudian tumis cabai dan bawang putih yang telah dihaluskan. Tuangkan air, lalu tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu bubuk. Masak hingga air menyusut dan sambal matang.
  8. Sajikan rawon bersama pelengkap. Tuangkan rawon panas ke dalam mangkuk berisi potongan daging dan kuah hitamnya. Tambahkan tauge, telur asin, bawang goreng, sambal, serta perasan jeruk nipis sesuai selera.

Rawon khas Jawa Timur pun siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Kuahnya yang pekat, daging sapi yang empuk, dan perpaduan rempah yang khas membuat hidangan tradisional ini cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Selamat mencoba resep rawon khas Jawa Timur di rumah!

Editor: Setyo Adi Nugroho
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