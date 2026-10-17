Jelajah Street Food Bekasi, Ada Pancong Lumer Viral Sampai Pecak Ayam Kampung yang Jadi Favorit

Ilustrasi pancong lumer/@Melkibajaj
JawaPos.com - Bekasi menjadi salah satu kota yang menarik untuk dijelajahi, terutama bagi pecinta wisata kuliner.
Kawasan ini memiliki wilayah yang luas dengan beragam aktivitas yang bisa dilakukan.
Salah satunya adalah berburu street food atau jajanan kaki lima. Sebagai kawasan industri sekaligus penyangga perekonomian Jakarta, Bekasi memiliki aktivitas ekonomi yang turut mendorong perkembangan sektor kuliner dan bisnis.
Bekasi merupakan kota yang tumbuh cepat dan modern, namun kota ini masih menyimpan cerita lama dari cerita dan keseharian warganya, termasuk beragam street food yang menarik untuk dicoba.
Melansir informasi dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (16/10) berikut rekomendasi street food yang bisa anda cicipi saat berkunjung ke Bekasi.
Bakso Bastus
Bastus atau bakso tusuk menjadi salah satu street food yang dapat anda beli di Bekasi. Bastus ini berbahan dasar dari daging ayam yang dibentuk menjadi bulatan berukuran cukup besar. Satu biji bastus dibanderol dengan harga Rp 1.000. Anda bisa menemukan jajanan ini dari pedagang yang menjajakannya secara keliling.
Kue Pancong Lumer
Pancong lumer merupakan salah satu street food viral yang banyak dijumpai di Bekasi. Salah satu tempat yang menjajakan kue viral ini adalah Pancong Balap I yang terdapat di Jl. KH Agus Salim RT 001/RW 005 Bekasi Jaya.
Berbeda dari kue pancong yang dimasak sampai padat dan matang sempurna, pancong lumer diolah dengan tekstur setengah matang sehingga menghasilkan tekstur lembut dan lumer. Tidak hanya sebagai camilan, kue pancong lumer juga kerap dijadikan menu sarapan favorit warga Bekasi.
Di kedai ini, tersedia beberapa varian kue pancong lumer seperti pancong coklat (Rp 8.000), pancong coklat keju (Rp 10.000), pancong keju (Rp 8.000), dan pancong polos (Rp 5.000).
Nasi Pecak Ayam Kampung
Jika anda mencari menu makan siang khas Betawi, maka Rumah Makan Hj. Amih bisa menjadi salah satu pilihan. Rumah makan ini selalu ramai pengunjung terutama saat jam makan siang. Lokasinya berada di Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.
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