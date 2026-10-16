Street Food Tasikmalaya, Segarnya Rujak Honje yang Khas dengan Rasa Segar dan Aroma Bunga Kecombrang

JawaPos.com-Kota Tasikmalaya merupakan surganya kuliner khas Sunda. Berbagai street food dengan cita rasa otentik dapat anda temukan di Kota ini.

Mulai dari nasi tutug oncom yang menjadi salah satu kuliner ikonik di Tasikmalaya. Dengan perpaduan oncom sangrai serta bumbu-bumbu rempah yang gurih. Sampai rujak honje yang menawarkan sensasi pedas, manis, harum, dan segar untuk menemani santap siang anda.

Tidak hanya soal kulinernya yang menarik, kekayaan budaya Sunda dan keramahan masyarakat lokal juga menjadi daya tarik tersendiri yang membuat pengalaman berkunjung ke Tasikmalaya semakin berkesan.

Jika anda berencana berlibur ke Tasikmalaya, ada sejumlah rekomendasi street food yang patut masuk dalam daftar wisata kuliner anda.

Melansir informasi dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (16/10) berikut sejumlah street food favorit yang bisa anda coba saat berkunjung ke Tasikmalaya.

Nasi Tutug Oncom

Nasi tutug oncom merupakan salah satu kuliner identitas bagi warga Tasikmalaya. Hidangan ini banyak ditemukan di berbagai tempat makan, termasuk street food pinggir jalan. Proses pembuatan yang khas menjadi salah satu daya tarik kuliner yang satu ini.

Nasi hangat dicampuran dengan oncom sangrai lalu diaduk sampai merata. Tidak hanya itu, nasi tutug oncom juga dibumbui dengan rempah-rempah seperti kencur dan bawang yang memberikan aroma harum dan cita rasa yang gurih.

Seporsi nasi tutug oncom dengan telur berintik, leunca, sambal bajak, sambal goang, dan irisan timun ini dibanderol dengan harga Rp 10.000 saja.

Rujak honje merupakan salah satu street food yang bisa anda temukan di Tasikmalaya. Salah satu kedai yang menjual rujak honje adalah rujak honje Ibu Icar yang berlokasi di Tawangsari, Tawang, Tasikmalaya.