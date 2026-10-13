Deretan Kuliner ala Timur Tengah di Puncak dengan Suasana Street Food yang Tidak Biasa

JawaPos.com-Kawasan Puncak terletak diantara kota Bogor dan Cianjur. Puncak kerap menjadi salah satu destinasi favorit warga lokal maupun luar kota untuk berlibur dan mencari suasana baru.

Perpaduan antara kesejukan, embun tipis, wisata alam, suasana yang syahdu, serta kuliner khas, menjadikan wilayah ini tidak pernah sepi, terutama saat akhir pekan dan hari libur.

Puncak memiliki beragam kuliner dengan cita rasa yang menggugah selera. Keunikan hidangannya membuat kawasan ini menarik untuk dikunjungi, terutama bagi pecinta wisata dan kuliner.

Seperti roti tamis yang disajikan bersama foul dan teh adani. Ketiga hidangan ini bisa menjadi pilihan sarapan yang berbeda saat anda berkunjung ke Puncak.

Bumbu rempah khas Timur Tengah membuat hidangan ini semakin menarik untuk disantap, ditengah udara sejuk di Puncak.

Melansir informasi dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (12/10) berikut daftar kuliner unik di Puncak yang wajib anda coba.

Saudi Bakery

Saudi Bakery beralamat di Jl. Raya Puncak Km. 8, Cisarua, Bogor. Kawasan puncak dengan udara yang dingin menjadi tempat yang tepat untuk menikmati sarapan ala Timur Tengah dengan rempah-rempah yang hangat. Beberapa menu wajib yang bisa anda pesan seperti roti tamis, foul, ikan tuna bumbu arab, dan teh adani dengan campuran susu dan rempah-rempah otentik. Seporsi roti tamis dibanderol dengan harga Rp 15.000.

Sarapan ala Timur Tengah ini terdiri dari roti tamis dan disajikan dengan saus foul untuk cocolannya yang terbuat dari kacang merah arab yang kaya akan rempah. Keunikan lainnya terletak pada lokasi Saudi Bakery yang berada tepat di pinggir jalan. Street food ala Timur Tengah ini menawarkan pengalaman unik, dengan perpaduan khas antara udara Puncak yang sejuk sambil menikmati suasana ramai berbagai kendaraan yang melintas.

Sate Kambing Hanjawar

Warung sate kambing Hanjawar terletak di Jl. Papandayan No. 31, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah. Warung sate kambing Hanjawar sudah menjadi salah satu tempat kuliner legendaris sejak puluhan tahun lalu.