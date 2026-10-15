Street Food Khas Magelang, Uniknya Sensasi Menyantap Kopi Candy dengan Gula Merah Parut

Ilustrasi kopi candy/YouTube @Melkibajaj
JawaPos.com-Magelang bukan hanya sekedar kota. Magelang menyimpan banyak cerita termasuk beragam kuliner khas yang sulit ditemukan di tempat lain
Magelang memiliki banyak pesona kuliner yang berasal dari alamnya yang kaya. Perpaduan makanan yang berasal dari alam seperti, olahan ikan beong, sambal lempuyang, capjae, sampai biji kopi yang menghasilkan berbagai hidangan khas yang unik.
Salah satunya adalah kopi candy. Jika pada umumnya kopi disajikan dengan cara diseduh menggunakan air, kopi candy justru menawarkan cara menikmati kopi yang berbeda.
Biji kopi sangrai khas kebun kopi di Magelang disajikan bersama gula merah parut.
Perpaduan cita rasa ini menggabungkan rasa pahit khas kopi dengan manisnya gula jawa, sehingga memberikan sensasi seperti menikmati permen.
Penasaran, street food apalagi yang bisa anda temukan di Magelang? Berdasarkan informasi dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (15/10) berikut street food khas Magelang yang wajib masuk dalam daftar kunjungan anda.
Mangut Beong
Beong merupakan ikan khas yang dikenal sebagai salah satu kuliner andalan di Magelang. Salah satu olahan ikan beong yang populer adalah mangut beong. Kuliner khas Magelang ini bisa anda temukan di RM. Sehati Selera Pedas yang berada di Bumen, Kec. Borobudur, Magelang.
Ikan beong hidup secara liar di sungai Progo. Ikan ini memiliki bentuk yang serupa dengan ikan lele, namun memiliki ukuran yang lebih besar.
Mangut beong dimasak dengan bumbu gurih pedas dengan sedikit kuah. Mangut beong sangat nikmat disantap bersama dengan nasi hangat dan sambal. Seporsi mangut ikan beong dibanderol dengan harga Rp 25.000.
Sayur Terancam
Terancam merupakan salah satu olahan sayur tradisional. Sayur terancam terdiri dari toge, mentimun, daun kemangi, dan irisan daun kencur. Bahan-bahan ini kemudian dicampur dengan kelapa parut serta bumbu rempah-rempah yang khas. Sayur terancam memiliki rasa segar dan cocok dijadikan lauk pendamping nasi yang lezat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022