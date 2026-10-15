Street Food Khas Magelang, Uniknya Sensasi Menyantap Kopi Candy dengan Gula Merah Parut

JawaPos.com-Magelang bukan hanya sekedar kota. Magelang menyimpan banyak cerita termasuk beragam kuliner khas yang sulit ditemukan di tempat lain

Magelang memiliki banyak pesona kuliner yang berasal dari alamnya yang kaya. Perpaduan makanan yang berasal dari alam seperti, olahan ikan beong, sambal lempuyang, capjae, sampai biji kopi yang menghasilkan berbagai hidangan khas yang unik.

Salah satunya adalah kopi candy. Jika pada umumnya kopi disajikan dengan cara diseduh menggunakan air, kopi candy justru menawarkan cara menikmati kopi yang berbeda.

Biji kopi sangrai khas kebun kopi di Magelang disajikan bersama gula merah parut.

Perpaduan cita rasa ini menggabungkan rasa pahit khas kopi dengan manisnya gula jawa, sehingga memberikan sensasi seperti menikmati permen.

Penasaran, street food apalagi yang bisa anda temukan di Magelang? Berdasarkan informasi dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (15/10) berikut street food khas Magelang yang wajib masuk dalam daftar kunjungan anda.

Mangut Beong

Beong merupakan ikan khas yang dikenal sebagai salah satu kuliner andalan di Magelang. Salah satu olahan ikan beong yang populer adalah mangut beong. Kuliner khas Magelang ini bisa anda temukan di RM. Sehati Selera Pedas yang berada di Bumen, Kec. Borobudur, Magelang.

Ikan beong hidup secara liar di sungai Progo. Ikan ini memiliki bentuk yang serupa dengan ikan lele, namun memiliki ukuran yang lebih besar.

Mangut beong dimasak dengan bumbu gurih pedas dengan sedikit kuah. Mangut beong sangat nikmat disantap bersama dengan nasi hangat dan sambal. Seporsi mangut ikan beong dibanderol dengan harga Rp 25.000.

Sayur Terancam