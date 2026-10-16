Kuliner Khas Bekasi, Sop Janda dengan Ratusan Cabai Rawit Sampai Aneka Masakan Lezat Lainnya

Ilustrasi sop janda/YouTube @Melkibajaj
JawaPos.com-Bekasi merupakan salah satu Kota di kawasan Jabodetabek yang dikenal sebagai pusat industri dan penyangga aktivitas ekonomi Jakarta.
Pesatnya perkembangan Bekasi juga turut mendorong pertumbuhan berbagai sektor usaha, termasuk kuliner.
Beragam tempat makan menawarkan hidangan dengan cita rasa khas yang menarik untuk dicoba.
Tempat makan di Bekasi tidak hanya menjadi tujuan wisata bagi pecinta makanan, tetapi juga menjadi pilihan bersantap sehari-hari bagi para pekerja yang mencari sarapan sampai makan malam.
Jika anda berkunjung melewati Bekasi, ada sejumlah tempat makan yang bisa masuk ke dalam daftar wisata kuliner anda.
Melansir informasi dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (16/10) berikut kuliner khas Bekasi yang menjadi populer di kalangan masyarakat.
Sop Janda Ibu Darmi
Salah satu kuliner khas Bekasi yang paling populer adalah sop Janda Ibu Darmi. Warung makan ini beralamat di Jl. H. Mad. Boich Idris Jl. RW. Julang, Gandamekar, Cikarang, Bekasi.
Sop Janda memiliki keunikan karena disajikan bersama dengan potongan daging iga sapi yang tebal dengan kuah kaldu bening dengan cita rasa gurih. Keistimewaan lainnya terletak pada penggunaan ratusan cabai rawit hijau yang dimasukkan utuh ke dalam kuah sop. Sehingga, menghasilkan sensasi pedas yang mantap. Setiap hari, warung sop janda ini menggunakan 300 kg cabai oleh karena itu, sop Janda Ibu Darmi memiliki cita rasa yang kuat.
Bebek Ella
Rumah Makan bebek Ella bertempat di Jl. Ahmad Yani No. 44 RT 004/RW 020, Pekayon, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi. Warung makan ini dikenal sebagai salah satu tujuan kuliner bagi pecinta bebek
Keunikan rasanya terletak pada bumbu hitam bercita rasa pedas serta sambal yang menjadi pelengkap hidangan bebek.
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