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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 21 Oktober 2026 | 06.37 WIB

Rekomendasi 3 Tempat Makan Thailand di Blok M Enak dan Autentik, Wajib Banget Dicoba

3 Tempat Makan Thailand di Blok M yang Autentik./Instagram @kopothai.id - Image

3 Tempat Makan Thailand di Blok M yang Autentik./Instagram @kopothai.id

JawaPos.com -- Kawasan Blok M menjadi salah satu kawasan di Jakarta Selatan yang ramai dikunjungi para pecinta kuliner. Hal ini karena kawasan ini memiliki berbagai macam pilihan makanan, mulai dari Western food, makanan Nusantara, hingga makanan khas Thailand.

Kuliner Thailand sendiri cukup populer karena memiliki cita rasa yang khas. Hidangan Thailand juga menggunakan rempah-rempah serta bahan segar yang membuat rasanya semakin menggugah selera.

Bagi kamu yang ingin mencicipi kuliner khas Thailand, kawasan Blok M bisa menjadi pilihan yang menarik. Ada beberapa tempat makan di Blok M yang menawarkan aneka hidangan Thailand dengan cita rasa yang khas dan beragam pilihan menu.

Berikut ini merupakan rekomendasi tiga tempat makan Thailand di Blok M yang enak dan autentik yang wajib banget kamu coba.

1. Rak Thai Authentic

Rak Thai Authentic merupakan salah satu tempat makan Thailand yang autentik dan halal. Dilansir dari akun Instagram @rak_thai_authentic, tempat ini menawarkan banyak menu makanan, seperti tomyum seafood, pad thai, thai chicken rice, tom yum fried rice, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman, seperti thai tea, es teh tawar, dan air mineral. Para pengunjung yang mengunjungi tempat makan di Rak Thai Authentic dikenakan harga berkisar Rp 50 ribuan untuk makanan dan Rp 5 ribu untuk minuman.

Tempat ini berlokasi di Blok M Square atau tepatnya di area Kuliner Pagi Malam.

2.  Ko Po Thai

Ko Po Thai merupakan tempat makan hidden gem di Blok M yang menawarkan menu Thai Fusion. Tempat ini juga memiliki suasana tempat yang nyaman.

Editor: Hanny Suwindari
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