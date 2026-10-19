Catat! 3 Tempat Burger Viral di Jakarta yang Ramai Dikunjungi Pecinta Kuliner

JawaPos.com – Jakarta memiliki banyak tempat kuliner yang menawarkan beragam pilihan makanan, mulai dari hidangan tradisional hingga makanan modern.

Salah satu kuliner yang banyak digemari masyarakat adalah burger. Ada banyak tempat burger di Jakarta yang menghadirkan cita rasa dan konsep unik yang menarik. Mulai dari burger dengan daging sapi yang juicy, keju meleleh, hingga roti lembut dengan berbagai pilihan saus.

Bagi pecinta burger yang ingin mencicipi burger enak dan viral di Jakarta, ini dia rekomendasi tiga tempat burger di Jakarta yang menarik dikunjungi.

1. Daring Deli

Daring Deli merupakan salah satu tempat makan burger di kawasan Cipete, Jakarta Selatan yang menawarkan menu burger dengan perpaduan rasa yang khas dengan bahan berkualitas.

Tempat ini menghadirkan suasana tempat yang nyaman dengan interior bergaya klasik, sehingga cocok menjadi pilihan untuk bersantap bersama dengan teman maupun keluarga.

Dilansir dari akun Instagram @daringdeli, tempat ini menawarkan banyak menu makanan, seperti burger valkyrie atau double valkyrie, bad bunny, maverick, sandwich banh mi, sandwich abon sapi, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga burger di Daring Deli dikenakan harga mulai dari Rp 88 ribu dan untuk menu makanan lainnya dikenakan harga mulai dari Rp 99 ribu.

Tempat ini berlokasi di Jl. Prapanca Raya, No. 95, Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.