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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 21 Oktober 2026 | 06.34 WIB

Ini Dia Rekomendasi 3 Tempat Makan di Bandung yang Lagi Viral, Wajib Tahu!

3 Tempat Makan di Bandung yang Viral./Instagram @rm.wangiseruni - Image

3 Tempat Makan di Bandung yang Viral./Instagram @rm.wangiseruni

JawaPos.com – Bandung dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang menawarkan beragam pilihan makanan, mulai dari hidangan tradisional hingga sajian modern.

Pada tahun 2026, sejumlah tempat makan di Bandung ramai diperbincangkan karena menawarkan menu andalan dengan konsep tempat yang menarik.

Bagi kamu yang berencana berlibur ke kota Kembang, berikut merupakan rekomendasi tiga tempat makan yang sedang viral di kota Bandung dan wajib masuk ke daftar wisata kuliner kamu.

1.       Rumah Makan Wangi Seruni

Rumah Makan Wangi Seruni merupakan salah satu tempat kuliner di Bandung yang menyajikan beragam hidangan rumahan.

Selain itu, tempat makan ini juga mengusung konsep sederhana dengan suasana yang nyaman. Tak heran banyak para pengunjung yang betah berlama-lama di tempat makan ini.

Dilansir dari akun Instagram @rm.wangiseruni, tempat ini memiliki banyak menu makanan, seperti ayam goreng seruni, sop seruni, jando pedas, tumis bunga bawang, udang bawang mentega, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman, seperti es cendol, es jeruk, jus mangga, jus alpukat, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan dikenakan harga mulai dari Rp 17 ribu dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 10 ribu.

Tempat makan ini memiliki dua  cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Cimanuk No.42, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

Editor: Hanny Suwindari
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