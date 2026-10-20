Ini Dia Rekomendasi 3 Tempat Makan di Bandung yang Lagi Viral, Wajib Tahu!

3 Tempat Makan di Bandung yang Viral./Instagram @rm.wangiseruni
JawaPos.com – Bandung dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang menawarkan beragam pilihan makanan, mulai dari hidangan tradisional hingga sajian modern.
Pada tahun 2026, sejumlah tempat makan di Bandung ramai diperbincangkan karena menawarkan menu andalan dengan konsep tempat yang menarik.
Bagi kamu yang berencana berlibur ke kota Kembang, berikut merupakan rekomendasi tiga tempat makan yang sedang viral di kota Bandung dan wajib masuk ke daftar wisata kuliner kamu.
1. Rumah Makan Wangi Seruni
Rumah Makan Wangi Seruni merupakan salah satu tempat kuliner di Bandung yang menyajikan beragam hidangan rumahan.
Selain itu, tempat makan ini juga mengusung konsep sederhana dengan suasana yang nyaman. Tak heran banyak para pengunjung yang betah berlama-lama di tempat makan ini.
Dilansir dari akun Instagram @rm.wangiseruni, tempat ini memiliki banyak menu makanan, seperti ayam goreng seruni, sop seruni, jando pedas, tumis bunga bawang, udang bawang mentega, dan menu makanan lainnya.
Terdapat juga menu minuman, seperti es cendol, es jeruk, jus mangga, jus alpukat, dan menu minuman lainnya.
Untuk harga makanan dikenakan harga mulai dari Rp 17 ribu dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 10 ribu.
Tempat makan ini memiliki dua cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Cimanuk No.42, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk
Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif
UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan
Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM
Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah
Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!
Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri
Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022