Resep Spicy Chicken Wings, Ayam Pedas Gurih yang Empuk

JawaPos.com - Spicy chicken wings bisa menjadi pilihan olahan ayam untuk camilan maupun lauk makan. Sayap ayam yang dibumbui dengan bawang putih, paprika, dan cabai bubuk menawarkan perpaduan rasa gurih serta pedas yang cocok untuk pencinta makanan berbumbu kuat.

Resep spicy chicken wings ini dibagikan oleh akun Instagram @amelitara. Menggunakan 1 kilogram sayap ayam, resep ini memadukan beberapa bumbu sederhana, mulai dari bawang putih segar hingga bubuk paprika dan cabai. Tambahan saus tiram serta saus sambal membuat cita rasanya semakin gurih dengan sentuhan pedas.

Salah satu kunci agar ayam terasa lezat adalah memastikan bumbu tercampur merata pada setiap potongan sayap. Bawang putih memberikan aroma khas, sedangkan paprika bubuk dan cabai bubuk membantu menghadirkan warna serta rasa pedas. Garam, gula, lada, dan kaldu juga digunakan untuk menyeimbangkan cita rasa.

Dalam resepnya, @amelitara juga menyarankan penambahan sedikit tepung maizena jika ingin bumbu lebih menempel pada ayam. Jumlah cabai bubuk dapat disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan sehingga resep ini bisa diatur sesuai selera.

Bahan

1 kg sayap ayam, potong menjadi 2 bagian dan buang bagian ujungnya

5 siung bawang putih, haluskan

1 sdm paprika bubuk

1-2 sdt cabai bubuk

1 sdt lada bubuk

1 sdm bubuk bawang putih

1 sdt kaldu ayam atau kaldu jamur

1½ sdt garam

1 sdt gula

1 sdm saus tiram

1 sdm saus sambal

Sedikit tepung maizena, opsional

Cara Pembuatan

1. Bersihkan sayap ayam, lalu potong menjadi dua bagian. Buang bagian ujung sayap jika tidak ingin digunakan.

2. Masukkan sayap ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan.

3. Masukkan paprika bubuk, cabai bubuk, lada bubuk, bubuk bawang putih, kaldu ayam atau jamur, garam, dan gula.

4. Tambahkan saus tiram serta saus sambal, lalu aduk hingga seluruh potongan ayam terbalut bumbu secara merata.

5. Jika ingin bumbu lebih menempel, tambahkan sedikit tepung maizena sesuai saran kreator. Aduk kembali hingga tercampur rata.

6. Diamkan ayam agar bumbu meresap sebelum dimasak.

7. Masak sayap ayam menggunakan metode yang diinginkan, seperti digoreng hingga matang atau dipanggang sampai bagian luar kecokelatan. Pastikan ayam matang hingga ke bagian dalam.

8. Angkat ayam setelah matang, kemudian sajikan selagi hangat.

Spicy chicken wings ini cocok disajikan sebagai camilan saat berkumpul bersama keluarga atau teman. Rasanya yang gurih dengan sensasi pedas dari cabai dan paprika juga bisa menjadi alternatif menu ayam selain digoreng dengan bumbu biasa.

Untuk mendapatkan rasa yang sesuai selera, kamu bisa mengatur jumlah cabai bubuk dan menambahkan maizena secukupnya agar lapisan bumbu lebih melekat. Sajikan ayam segera setelah matang supaya aroma bumbunya tetap terasa dan teksturnya lebih nikmat.