Resep Cidog Aci Endog Renyah, Camilan Gurih dengan Telur dan Sosis

JawaPos.com - Aci endog atau cidog merupakan camilan berbahan dasar tepung tapioka dan telur yang cocok dinikmati saat santai. Teksturnya yang kenyal dengan bagian luar yang renyah membuat jajanan ini menarik untuk dikreasikan di rumah.

Resep cidog renyah ini dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking. Berbeda dari olahan aci yang terkadang terasa alot, resep ini menggunakan beberapa bahan sederhana untuk menghasilkan camilan yang gurih dan kaya rasa.

Bahan utamanya terdiri dari tepung tapioka, daun bawang, air, dan kaldu ayam. Adonan tersebut juga dilengkapi chili oil untuk memberikan sentuhan pedas. Telur dan sosis menjadi isian yang membuat cidog terasa lebih bervariasi.

Tepung tapioka menjadi bahan penting dalam pembuatan cidog karena memberikan tekstur kenyal yang khas. Namun, perbandingan air dan tepung serta proses memasak perlu diperhatikan agar hasilnya tidak terlalu keras. Adonan sebaiknya dibuat dengan konsistensi yang sesuai sehingga mudah dibentuk dan matang merata.

Cidog bisa dijadikan camilan sore atau teman minum teh saat berkumpul bersama keluarga. Bahan-bahannya relatif mudah ditemukan dan isiannya juga dapat disesuaikan dengan selera, misalnya menggunakan sosis dengan tingkat kepedasan yang berbeda.

Bahan

8 sdm tepung tapioka

1 batang daun bawang

Air secukupnya

1 sdt kaldu ayam

1 sdm chili oil

Telur secukupnya

Sosis secukupnya

Minyak goreng secukupnya

Cara Pembuatan

1. Iris daun bawang dan sosis sesuai selera.

2. Masukkan tepung tapioka ke dalam wadah, lalu tambahkan daun bawang dan kaldu ayam.

3. Tuangkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adonan tercampur. Hindari menambahkan air sekaligus agar konsistensinya mudah dikontrol.

4. Tambahkan chili oil, kemudian aduk kembali hingga bumbu tercampur merata.

5. Panaskan sedikit minyak di wajan antilengket. Tuangkan adonan aci dan ratakan hingga membentuk lapisan.

6. Tambahkan telur dan potongan sosis di atas adonan sesuai selera.

7. Masak dengan api sedang hingga bagian bawah mulai matang dan renyah. Pastikan telur matang sebelum cidog diangkat.

8. Lipat adonan jika diperlukan, kemudian balik perlahan agar kedua sisinya matang merata.

9. Angkat cidog setelah bagian luarnya berwarna kecokelatan dan terasa renyah.

10. Sajikan selagi hangat agar teksturnya lebih nikmat.

Cidog bisa menjadi alternatif camilan rumahan bagi pencinta jajanan berbahan aci. Perpaduan tekstur kenyal, telur yang gurih, dan sosis membuatnya cocok disantap langsung setelah matang.

Agar cidog tidak alot, gunakan air secukupnya dan hindari memasak adonan terlalu lama dengan api kecil hingga kehilangan kelembapannya. Gunakan wajan antilengket supaya adonan lebih mudah dibalik dan bagian luarnya bisa matang kecokelatan tanpa mudah menempel.