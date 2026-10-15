Cicipi Masakan Jawa di Temanggung, Ada Buntil dan Brongkos Kepala Kambing dengan Resep Turun Temurun

Ilustrasi brongkos kepala kambing/YouTube @Melkibajaj

JawaPos.com-Temanggung adalah salah satu daerah di provinsi Jawa Tengah, yang terletak diantara Gunung Sumbing dan Sindoro.

Kota Temanggung memiliki udara yang sejuk sehingga cocok sebagai tempat budidaya tembakau dan kopi.

Selain pesona alamnya yang memukau, Temanggung juga menawarkan berbagai kuliner khas Jawa dengan cita rasa tradisional yang otentik.

Salah satunya adalah brongkos, masakan Jawa yang menggunakan kuah santan dan campuran kluwek. Kemudian ada buntil dengan perpaduan petai cina yang diberi parutan kelapa, lalu dikukus bersama bumbu rempah-rempah.

Saat ke Temanggung jangan hanya menikmati wisata alamnya, anda juga bisa mencoba masakan khas Jawa yang mempertahankan resep turun temurun selama puluhan tahun.