11 Chinese Food di Malang Paling Enak: Ini Rekomendasi Restoran dan Depot Legendaris Wisata Kuliner

JawaPos.com – Chinese food Malang menjadi bagian penting dari wisata kuliner kota sejuk ini, selain bakso dan sate yang sudah populer.

Banyak depot legendaris berdiri puluhan tahun dan tetap bertahan, sementara restoran bernuansa mewah juga hadir untuk berbagai acara keluarga.

Menu yang ditawarkan beragam, mulai dari pangsit mie, nasi goreng, koloke, dimsum, bakpao, hingga aneka hidangan seafood yang lezat.

Dilansir dari laman Traveloka dan nahwatravel.co.id pada Minggu (11/10), berikut rekomendasi restoran dan depot terbaik lengkap dengan menu andalan, alamat, serta jam buka sebagai panduan kunjungan kamu berikutnya.

1. Depot gang djangkrik

Depot Gang Djangkrik berdiri sejak 1970-an dengan cabang di Jalan Kawi Kios 26 dan Jalan Soekarno Hatta, Jawa Timur.

Pangsit mie hadir dengan topping babi panggang, babi merah, atau ayam jamur serta nasi goreng, koloke, udang bola, capcai.

Sebagian menunya mengandung babi sehingga tidak sepenuhnya halal, maka tanyakan bahan sebelum memesan dan pilih menu lain yang aman.

2. KDS cantonese restaurant