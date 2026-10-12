Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 13 Oktober 2026 | 03.34 WIB

16 Kuliner Dekat Stasiun Malang Enak dan Legendaris, Wajib Dicoba

Kuliner di stasiun Malang./Magnific/ pvproductions - Image

Kuliner di stasiun Malang./Magnific/ pvproductions

JawaPos.com – Kuliner dekat Stasiun Malang menjadi pilihan tepat bagi wisatawan yang baru tiba dan ingin langsung menyantap hidangan lezat.

Berbagai warung legendaris hingga restoran modern tersebar di sekitar kawasan ini dengan jarak tempuh yang sangat dekat.

Mulai dari bakso, rawon, hingga nasi goreng porsi jumbo bisa dinikmati tanpa perlu berjalan jauh dari stasiun.

Dilansir dari laman Traveloka dan gotravelly.com pada Jumat (9/10), berikut daftar kuliner dekat Stasiun Malang yang layak masuk agenda wisata kuliner kamu selanjutnya.

1. Rumah Makan Kertanegara

Rumah makan yang berjarak sekitar seratus tiga puluh meter dari stasiun ini menyajikan menu khas Indonesia dan Asia.

Menu andalannya meliputi Capcay Goreng Seafood, Tomyam, hingga Ayam Goreng Kremes dengan harga mulai Rp8.000.

Minuman seperti Taro Latte dan kelapa muda turut melengkapi pilihan hidangan yang menyegarkan.

2. Bakso Cak Toha

Kedai yang berlokasi di Jalan Trunojoyo ini hanya berjarak sekitar seratus dua puluh meter dari stasiun.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
8 Minuman Khas Malang Paling Diburu: Minuman Segar hingga Minuman Hangat Pelengkap Kuliner - Image
Kuliner

8 Minuman Khas Malang Paling Diburu: Minuman Segar hingga Minuman Hangat Pelengkap Kuliner

Selasa, 13 Oktober 2026 | 03.31 WIB

15 Tempat Sarapan di Malang Paling Enak dan Legendaris, Cocok untuk Wisata Kuliner - Image
Kuliner

15 Tempat Sarapan di Malang Paling Enak dan Legendaris, Cocok untuk Wisata Kuliner

Selasa, 13 Oktober 2026 | 03.27 WIB

17 Rekomendasi Nasi Goreng Enak di Malang, Porsi Jumbo tapi Harga Murah - Image
Kuliner

17 Rekomendasi Nasi Goreng Enak di Malang, Porsi Jumbo tapi Harga Murah

Selasa, 13 Oktober 2026 | 02.26 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore