16 Kuliner Dekat Stasiun Malang Enak dan Legendaris, Wajib Dicoba

Kuliner di stasiun Malang./Magnific/ pvproductions
JawaPos.com – Kuliner dekat Stasiun Malang menjadi pilihan tepat bagi wisatawan yang baru tiba dan ingin langsung menyantap hidangan lezat.
Berbagai warung legendaris hingga restoran modern tersebar di sekitar kawasan ini dengan jarak tempuh yang sangat dekat.
Mulai dari bakso, rawon, hingga nasi goreng porsi jumbo bisa dinikmati tanpa perlu berjalan jauh dari stasiun.
Dilansir dari laman Traveloka dan gotravelly.com pada Jumat (9/10), berikut daftar kuliner dekat Stasiun Malang yang layak masuk agenda wisata kuliner kamu selanjutnya.
1. Rumah Makan Kertanegara
Rumah makan yang berjarak sekitar seratus tiga puluh meter dari stasiun ini menyajikan menu khas Indonesia dan Asia.
Menu andalannya meliputi Capcay Goreng Seafood, Tomyam, hingga Ayam Goreng Kremes dengan harga mulai Rp8.000.
Minuman seperti Taro Latte dan kelapa muda turut melengkapi pilihan hidangan yang menyegarkan.
2. Bakso Cak Toha
Kedai yang berlokasi di Jalan Trunojoyo ini hanya berjarak sekitar seratus dua puluh meter dari stasiun.
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Jawa Pos
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