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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 13 Oktober 2026 | 03.27 WIB

15 Tempat Sarapan di Malang Paling Enak dan Legendaris, Cocok untuk Wisata Kuliner

Kuliner sarapan di Malang./Magnific/jcomp - Image

Kuliner sarapan di Malang./Magnific/jcomp

JawaPos.com – Sarapan Malang menjadi pengalaman kuliner yang wajib dicoba wisatawan sebelum memulai aktivitas di Kota Apel ini.

Beragam warung legendaris hingga kopitiam modern menyajikan menu khas dengan cita rasa otentik dan harga terjangkau.

Mulai dari bubur ayam, rawon, hingga pecel bisa dinikmati sejak pagi buta di berbagai sudut kota.

Dilansir dari laman Traveloka dan gotravelly.com pada Kamis (8/10), berikut daftar tempat sarapan Malang yang layak masuk agenda wisata kuliner kamu selanjutnya.

1. Bubur Ayam Agus

Kedai yang berlokasi di Gading Kasri ini menyajikan bubur dengan porsi ayam melimpah dan saus jamur khas.

Kombinasi kuning telur lembut serta topping gurih menciptakan cita rasa yang kaya sejak suapan pertama.

Menu lain seperti bubur ayam Jakarta dan nasi bakmoy turut melengkapi pilihan sarapan di tempat ini.

2. Pengyu Kopitiam

Kedai yang berlokasi di kawasan Kayutangan ini menghadirkan suasana hangat khas kopitiam Malaysia dan Singapura.

Editor: Hanny Suwindari
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