Resep Dimsum Gulung Enoki Saus Lava, Camilan Pedas Gurih yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Dimsum menjadi salah satu camilan yang mudah dikreasikan dengan berbagai bahan dan saus. Jika biasanya disajikan dalam bentuk pangsit kukus, kali ini dimsum bisa dibuat lebih menarik dengan tambahan jamur enoki yang digulung bersama adonan ayam, kemudian disajikan dengan saus lava bercita rasa pedas dan gurih.

Kreasi Dimsum Gulung Enoki Saus Lava ini dibagikan oleh akun Instagram @nindyvt. Adonan dimsum dibuat dari ayam yang dihaluskan, tepung tapioka, telur, dan aneka bumbu. Campuran tersebut kemudian dibungkus menggunakan kulit dimsum dengan tambahan enoki untuk memberikan tekstur yang berbeda.

Jamur enoki memiliki bentuk memanjang dengan tekstur yang lembut setelah dimasak. Ketika dipadukan dengan adonan ayam, jamur ini membuat setiap gulungan dimsum terasa lebih bervariasi. Daun bawang dan bawang putih bubuk juga membantu memperkaya aroma, sementara saus tiram memberikan sentuhan gurih pada adonan.

Daya tarik lainnya terletak pada saus lava yang menyelimuti dimsum. Saus ini memadukan saus sambal, kecap manis, saus tiram, dan bubuk cabai. Gochujang juga ditambahkan untuk memberikan karakter rasa khas Korea, meskipun bahan tersebut bisa dilewati jika tidak tersedia.

Perpaduan dimsum ayam yang gurih dengan saus pedas membuat hidangan ini cocok dinikmati sebagai camilan saat berkumpul bersama keluarga. Bentuknya yang praktis juga bisa menjadi inspirasi menu jualan dengan pilihan tingkat kepedasan sesuai selera pembeli.

Bahan

Bahan dimsum:

500 gram ayam, haluskan

1 batang bawang bombay

5 sdm tepung tapioka

1 sdm saus tiram

1 sdt lada

1 sdt garam

1 sdt kaldu ayam

1 sdm bawang putih bubuk

1 butir telur

1 batang daun bawang

Jamur enoki secukupnya

Kulit dimsum secukupnya

Bahan saus lava:

5 sdm saus sambal

1 sdt saus tiram

1 sdm kecap manis

1 sdm bubuk cabai

1 sdm gochujang, opsional

200 ml air

Cara Pembuatan

1. Siapkan ayam yang telah dihaluskan, lalu masukkan ke dalam wadah. Tambahkan tepung tapioka, saus tiram, lada, garam, kaldu ayam, bawang putih bubuk, dan telur.

2. Iris daun bawang, kemudian masukkan ke dalam adonan ayam. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan membentuk adonan yang cukup padat.

3. Bersihkan jamur enoki, potong bagian pangkalnya, lalu pisahkan menjadi beberapa kelompok kecil agar mudah digunakan sebagai isian.

4. Ambil selembar kulit dimsum. Letakkan adonan ayam secukupnya, tambahkan jamur enoki, lalu gulung hingga membentuk dimsum memanjang. Rapikan bagian ujungnya agar isian tidak mudah keluar.

5. Susun dimsum gulung di dalam kukusan yang telah dipanaskan. Kukus hingga adonan ayam matang sepenuhnya. Waktu memasak menyesuaikan ukuran gulungan; pastikan bagian tengahnya tidak lagi mentah.

6. Untuk membuat saus lava, campurkan saus sambal, saus tiram, kecap manis, bubuk cabai, dan gochujang dalam wajan. Tambahkan air, lalu aduk hingga seluruh bahan tercampur.

7. Masak saus dengan api sedang sambil sesekali diaduk hingga mendidih dan sedikit mengental. Cicipi, kemudian sesuaikan rasa pedas dan manisnya.

8. Masukkan dimsum gulung enoki yang telah matang ke dalam saus. Aduk perlahan hingga seluruh permukaannya terbalut saus.

9. Angkat dan sajikan Dimsum Gulung Enoki Saus Lava selagi hangat.

Dimsum gulung enoki saus lava bisa menjadi pilihan bagi pencinta camilan pedas yang ingin mencoba olahan dimsum berbeda. Isian ayam memberikan rasa gurih, sedangkan enoki menambah tekstur lembut dan sedikit kenyal. Saus lava melengkapi keduanya dengan rasa pedas, manis, dan gurih.