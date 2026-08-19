Resep Dimsum Tutup Rice Paper, Dimsum Ayam Praktis dengan Tekstur Juicy

Potret dimsum tutup rice paper dengan isian gurih dan mudah dibuat. (instagram.com/@amelitara)
JawaPos.com - Kalau biasanya dimsum dibuat menggunakan kulit pangsit, resep yang satu ini punya cara berbeda yang lebih praktis. Dimsum Tutup Rice Paper menggunakan rice paper sebagai penutup bagian atas dan bawah, sehingga tampilannya unik sekaligus memberikan tekstur yang sedikit berbeda.
Resep ala @amelitara ini menggunakan dada ayam sebagai bahan utama yang kemudian dicampur dengan bawang goreng dan bumbu sederhana. Hasilnya bisa menjadi pilihan camilan gurih atau lauk praktis yang cocok dibuat dalam jumlah banyak untuk stok di rumah.
Dimsum ayam biasanya membutuhkan kulit khusus yang terkadang tidak selalu tersedia di rumah. Rice paper dapat menjadi alternatif yang praktis karena lebih mudah ditemukan dan bisa digunakan sebagai lapisan pembungkus sekaligus penutup adonan.
Selain itu, penggunaan dada ayam membuat resep ini terasa ringan tetapi tetap kaya protein. Tambahan putih telur dan minyak wijen juga membantu memberikan tekstur serta aroma yang lebih gurih pada adonan dimsum.
Bahan-Bahan
Bahan Dasar
400 gram dada ayam tanpa kulit
Bawang merah goreng dari sekitar 3-4 siung
Bawang putih goreng dari sekitar 1-2 siung
Lada secukupnya
Garam secukupnya
Kaldu ayam secukupnya
1 putih telur
1 sdt minyak wijen
2 batang daun bawang
2 lembar rice paper
Resep asli menggunakan total adonan dari 1 kilogram dada ayam tanpa kulit. Untuk versi yang dibuat, digunakan 400 gram dada ayam sehingga takaran bahan tambahan juga disesuaikan.
Jumlah bawang goreng dapat disesuaikan dengan selera. Jika ingin aroma bawang yang lebih kuat, takarannya bisa sedikit ditambah.
Cara Membuat Dimsum Tutup Rice Paper
1. Siapkan Dada Ayam
Potong dada ayam menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dihaluskan. Masukkan ayam ke dalam chopper atau food processor, kemudian proses hingga teksturnya menjadi daging giling yang lembut.
Jangan menghaluskan ayam terlalu lama agar tekstur adonan tidak menjadi terlalu lembek. Jika tidak memiliki chopper, dada ayam juga bisa dicincang menggunakan pisau hingga mendapatkan tekstur yang diinginkan.
2. Tambahkan Bawang Goreng
Masukkan bawang merah goreng dan bawang putih goreng ke dalam ayam yang sudah dihaluskan. Kedua bahan ini akan memberikan aroma yang lebih harum sekaligus rasa gurih pada adonan.
Proses kembali sebentar hingga bawang tercampur dengan ayam. Tidak perlu sampai benar-benar halus agar masih ada sedikit tekstur bawang di dalam adonan.
3. Masukkan Bumbu
Tambahkan lada, garam, dan kaldu ayam secukupnya. Aduk atau proses kembali hingga seluruh bumbu tercampur rata.
Sebaiknya masukkan bumbu sedikit demi sedikit agar rasa lebih mudah dikontrol. Jika ingin memastikan rasanya, ambil sedikit adonan lalu masak sebentar untuk mencicipinya sebelum seluruh adonan dibentuk.
4. Tambahkan Putih Telur
Masukkan satu putih telur ke dalam adonan ayam. Aduk hingga putih telur benar-benar menyatu dengan adonan.
Putih telur membantu mengikat bahan sekaligus memberikan tekstur yang lebih lembut pada dimsum. Pastikan adonan tercampur rata sebelum memasukkan bahan berikutnya.
5. Tambahkan Minyak Wijen dan Daun Bawang
Tuangkan satu sendok teh minyak wijen ke dalam adonan. Tambahkan dua batang daun bawang yang sudah diiris tipis, kemudian aduk hingga rata.
Minyak wijen memberikan aroma khas yang membuat dimsum terasa lebih harum. Sementara daun bawang memberikan rasa segar dan sedikit tekstur pada bagian dalam dimsum.
6. Siapkan Rice Paper
Basahi rice paper sesuai petunjuk pada kemasan hingga teksturnya menjadi lentur. Jangan merendamnya terlalu lama karena rice paper dapat menjadi terlalu lembek dan sulit digunakan.
Letakkan satu lembar rice paper pada dasar wadah atau cetakan yang akan digunakan. Pastikan bagian rice paper menutupi area yang diperlukan agar adonan tidak langsung bersentuhan dengan wadah.
7. Masukkan Adonan Dimsum
Ambil adonan ayam secukupnya, kemudian letakkan di atas rice paper. Ratakan bagian permukaannya agar ketebalan dimsum lebih merata dan lebih mudah matang.
Setelah adonan selesai ditata, gunakan satu lembar rice paper lainnya untuk menutup bagian atas. Rapikan bagian pinggirnya agar adonan tertutup dengan baik.
8. Kukus hingga Matang
Panaskan kukusan terlebih dahulu hingga airnya mendidih. Masukkan dimsum yang sudah ditutup rice paper, kemudian kukus hingga bagian ayam benar-benar matang.
Pastikan uap panas dapat bersirkulasi dengan baik selama proses memasak. Waktu kukus dapat disesuaikan dengan ketebalan adonan, tetapi pastikan bagian tengahnya sudah matang sebelum diangkat.
9. Sajikan
Setelah matang, angkat dimsum dari kukusan dan biarkan sebentar agar suhunya sedikit turun. Potong menjadi beberapa bagian sesuai selera sebelum disajikan.
Dimsum bisa langsung dinikmati dalam keadaan hangat. Sajikan bersama saus sambal, chili oil, atau saus dimsum favorit untuk memberikan rasa pedas dan gurih yang semakin lengkap.
Pastikan adonan ayam tidak dibuat terlalu tebal agar bagian tengah dapat matang dengan sempurna. Jika membuat dalam ukuran lebih besar, waktu kukus mungkin perlu ditambah agar panas dapat mencapai bagian tengah adonan.
Rice paper juga sebaiknya tidak direndam terlalu lama. Cukup basahi sampai lentur karena teksturnya akan semakin lunak ketika terkena uap panas dari proses pengukusan.
Salah satu kelebihan resep ini adalah adonan ayam dapat dibuat dalam jumlah lebih banyak. Setelah dibentuk, dimsum bisa dikukus terlebih dahulu dan kemudian disimpan untuk dinikmati kembali.
Saat ingin menyantapnya, dimsum dapat dipanaskan kembali menggunakan kukusan. Dengan begitu, kamu tidak perlu membuat adonan dari awal setiap kali ingin menikmati camilan gurih.
Dimsum Tutup Rice Paper bisa menjadi alternatif menarik untuk membuat dimsum ayam tanpa harus menggunakan kulit pangsit. Perpaduan dada ayam, bawang goreng, daun bawang, dan minyak wijen menghasilkan rasa gurih dengan aroma yang harum.
Resep ala @amelitara ini juga cukup sederhana untuk dibuat di rumah. Dengan rice paper sebagai penutup bagian atas dan bawah, dimsum terlihat lebih unik sekaligus menjadi ide camilan praktis yang bisa dinikmati bersama keluarga.
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