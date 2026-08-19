Resep Dimsum Tutup Rice Paper, Dimsum Ayam Praktis dengan Tekstur Juicy

Cara Membuat Dimsum Tutup Rice Paper

1. Siapkan Dada Ayam

Potong dada ayam menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dihaluskan. Masukkan ayam ke dalam chopper atau food processor, kemudian proses hingga teksturnya menjadi daging giling yang lembut.

Jangan menghaluskan ayam terlalu lama agar tekstur adonan tidak menjadi terlalu lembek. Jika tidak memiliki chopper, dada ayam juga bisa dicincang menggunakan pisau hingga mendapatkan tekstur yang diinginkan.

2. Tambahkan Bawang Goreng

Masukkan bawang merah goreng dan bawang putih goreng ke dalam ayam yang sudah dihaluskan. Kedua bahan ini akan memberikan aroma yang lebih harum sekaligus rasa gurih pada adonan.

Proses kembali sebentar hingga bawang tercampur dengan ayam. Tidak perlu sampai benar-benar halus agar masih ada sedikit tekstur bawang di dalam adonan.

3. Masukkan Bumbu

Tambahkan lada, garam, dan kaldu ayam secukupnya. Aduk atau proses kembali hingga seluruh bumbu tercampur rata.

Sebaiknya masukkan bumbu sedikit demi sedikit agar rasa lebih mudah dikontrol. Jika ingin memastikan rasanya, ambil sedikit adonan lalu masak sebentar untuk mencicipinya sebelum seluruh adonan dibentuk.

4. Tambahkan Putih Telur

Masukkan satu putih telur ke dalam adonan ayam. Aduk hingga putih telur benar-benar menyatu dengan adonan.

Putih telur membantu mengikat bahan sekaligus memberikan tekstur yang lebih lembut pada dimsum. Pastikan adonan tercampur rata sebelum memasukkan bahan berikutnya.

5. Tambahkan Minyak Wijen dan Daun Bawang

Tuangkan satu sendok teh minyak wijen ke dalam adonan. Tambahkan dua batang daun bawang yang sudah diiris tipis, kemudian aduk hingga rata.

Minyak wijen memberikan aroma khas yang membuat dimsum terasa lebih harum. Sementara daun bawang memberikan rasa segar dan sedikit tekstur pada bagian dalam dimsum.

6. Siapkan Rice Paper

Basahi rice paper sesuai petunjuk pada kemasan hingga teksturnya menjadi lentur. Jangan merendamnya terlalu lama karena rice paper dapat menjadi terlalu lembek dan sulit digunakan.

Letakkan satu lembar rice paper pada dasar wadah atau cetakan yang akan digunakan. Pastikan bagian rice paper menutupi area yang diperlukan agar adonan tidak langsung bersentuhan dengan wadah.

7. Masukkan Adonan Dimsum

Ambil adonan ayam secukupnya, kemudian letakkan di atas rice paper. Ratakan bagian permukaannya agar ketebalan dimsum lebih merata dan lebih mudah matang.

Setelah adonan selesai ditata, gunakan satu lembar rice paper lainnya untuk menutup bagian atas. Rapikan bagian pinggirnya agar adonan tertutup dengan baik.

8. Kukus hingga Matang

Panaskan kukusan terlebih dahulu hingga airnya mendidih. Masukkan dimsum yang sudah ditutup rice paper, kemudian kukus hingga bagian ayam benar-benar matang.

Pastikan uap panas dapat bersirkulasi dengan baik selama proses memasak. Waktu kukus dapat disesuaikan dengan ketebalan adonan, tetapi pastikan bagian tengahnya sudah matang sebelum diangkat.

9. Sajikan

Setelah matang, angkat dimsum dari kukusan dan biarkan sebentar agar suhunya sedikit turun. Potong menjadi beberapa bagian sesuai selera sebelum disajikan.

Dimsum bisa langsung dinikmati dalam keadaan hangat. Sajikan bersama saus sambal, chili oil, atau saus dimsum favorit untuk memberikan rasa pedas dan gurih yang semakin lengkap.