Resep Dimsum Ayam Udang Isi Keju dan Crab Stick, Gurih dan Juicy

JawaPos.com - Dimsum menjadi salah satu menu yang sering dijadikan camilan maupun lauk karena rasanya gurih dan bisa dibuat dengan berbagai isian. Kalau bosan dengan dimsum ayam biasa, resep dari Instagram @livydewanti ini bisa dicoba dengan tambahan keju oles dan crab stick.

Dikutip dari Instagram @livydewanti, adonan dimsum dibuat dari perpaduan paha ayam fillet, kulit ayam, dan udang kupas. Campuran tersebut kemudian diberi bawang putih, daun bawang, minyak wijen, saus tiram, kecap asin, serta bumbu lainnya untuk menghasilkan isian yang gurih dan harum.

Menariknya, dimsum ini tidak hanya menggunakan adonan ayam dan udang. Bagian tengahnya bisa diberi keju oles dan crab stick sehingga ada kejutan isian di setiap gigitan. Dengan 26–27 lembar kulit pangsit, resep ini juga bisa menghasilkan cukup banyak dimsum untuk dinikmati bersama keluarga.

Bahan

Adonan Dimsum:

400 gram paha ayam fillet

100 gram kulit ayam

100 gram udang kupas

2 batang daun bawang pre, rajang

4 siung bawang putih, rajang

3 sdm minyak wijen untuk menumis bawang

2 butir putih telur

11 sdm tepung tapioka

1/2 sdm garam

1/2 sdm gula

1/2 sdm kaldu ayam bubuk

1 genggam es batu

1,5 sdm saus tiram

1 sdm kecap asin

Bahan Pelengkap:

26-27 lembar kulit pangsit

Keju oles secukupnya

10 buah crab stick

Cara Pembuatan

1. Tumis bawang putih dan daun bawang pre menggunakan minyak wijen hingga harum. Setelah matang, sisihkan dan biarkan agak dingin.

2. Masukkan paha ayam fillet, kulit ayam, udang kupas, dan es batu ke dalam food processor. Proses hingga bahan menjadi adonan yang halus dan tercampur.

3. Pindahkan adonan ke dalam wadah. Tambahkan bawang putih dan daun bawang yang sudah ditumis, putih telur, tepung tapioka, garam, gula, kaldu ayam bubuk, saus tiram, dan kecap asin.

4. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan adonan dimsum menjadi cukup padat untuk dibentuk.

5. Siapkan satu lembar kulit pangsit. Letakkan adonan dimsum secukupnya di bagian tengah kulit.

6. Tambahkan sedikit keju oles dan potongan crab stick sebagai isian di bagian tengah. Tutup kembali dengan adonan dimsum hingga isian berada di dalam.

7. Bentuk dimsum sesuai selera, kemudian ulangi hingga seluruh adonan dan kulit pangsit habis.

8. Tata dimsum di dalam kukusan yang sudah dipanaskan. Beri jarak antardimsum agar tidak saling menempel ketika matang.

9. Kukus hingga dimsum matang dan bagian kulit pangsit terlihat lebih transparan. Angkat setelah matang.

10. Sajikan dimsum ayam udang selagi hangat bersama saus cocolan sesuai selera.

Dimsum homemade ini bisa menjadi pilihan camilan untuk stok di rumah maupun sajian saat berkumpul bersama keluarga. Perpaduan ayam dan udang membuat isiannya gurih, sementara keju oles dan crab stick memberikan variasi rasa yang membuat dimsum terasa lebih spesial.