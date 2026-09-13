Resep Dimsum Teflon, Gurih dan Praktis Dibuat di Rumah

JawaPos.com - Dimsum menjadi salah satu makanan yang banyak digemari karena rasanya gurih dengan tekstur lembut dan isian yang cukup mengenyangkan. Tidak harus selalu membeli di luar, dimsum juga bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang cukup sederhana.

Salah satu resep yang bisa dicoba adalah dimsum teflon yang dibagikan oleh akun Instagram @randferdian. Resep ini menggunakan paha ayam dan kulit ayam sebagai bahan utama, kemudian dicampur dengan berbagai bumbu untuk menghasilkan isian yang gurih dan beraroma.

Penggunaan kulit ayam juga membuat adonan dimsum terasa lebih juicy. Sementara itu, tepung tapioka membantu memberikan tekstur yang lebih kenyal pada isian setelah dimasak.

Menariknya, sesuai namanya, resep ini dapat dimasak menggunakan teflon sehingga cocok bagi yang ingin mencoba membuat dimsum sendiri tanpa perlu menggunakan peralatan khusus. Dimsum juga bisa disajikan sebagai camilan, menu sarapan, atau teman bersantai di rumah.

Bahan:

500 gram paha ayam

50 gram kulit ayam

7 sendok makan tepung tapioka

2 sendok makan minyak wijen

1 sendok makan kecap ikan

1 sendok makan saus tiram

½ sendok teh lada

1 sendok teh garam

1 sendok teh kaldu ayam

1 sendok teh gula

3 siung bawang putih, haluskan

1 butir telur

1 batang daun bawang, iris

Kulit dimsum secukupnya

Air secukupnya untuk memasak

Cara Pembuatan:

1. Potong paha ayam dan kulit ayam menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dihaluskan.

2. Haluskan paha ayam dan kulit ayam menggunakan chopper atau food processor hingga menjadi adonan. Jangan terlalu halus agar teksturnya tetap terasa.

3. Pindahkan adonan ayam ke dalam wadah. Tambahkan tepung tapioka, minyak wijen, kecap ikan, saus tiram, lada, garam, kaldu ayam, gula, bawang putih yang sudah dihaluskan, dan telur.

4. Masukkan daun bawang, kemudian aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan adonan menjadi cukup padat.

5. Ambil satu lembar kulit dimsum, lalu beri isian secukupnya di bagian tengah. Bentuk dimsum sesuai selera dan lakukan hingga adonan habis.

6. Panaskan teflon, kemudian tata dimsum dengan posisi berdiri atau sesuai bentuk yang dibuat. Tambahkan sedikit air ke dalam teflon.

7. Tutup teflon dan masak dengan api sedang hingga dimsum matang. Pastikan bagian dalam ayam sudah matang sempurna sebelum diangkat.

8. Setelah matang, angkat dimsum dan sajikan selagi hangat. Dimsum bisa dinikmati dengan saus pendamping sesuai selera.

Resep dimsum teflon ini bisa menjadi pilihan bagi yang ingin membuat camilan ala dimsum dari rumah. Adonan ayam yang gurih dengan aroma minyak wijen dan saus tiram membuat rasanya semakin nikmat, sementara kulit dimsum memberikan tekstur yang khas.

Dengan bahan yang relatif mudah ditemukan dan proses memasak menggunakan teflon, resep ini juga cukup praktis untuk dicoba. Jadi, kalau sedang ingin makan dimsum tanpa harus keluar rumah, resep dari @randferdian ini bisa masuk daftar menu yang patut dicoba.