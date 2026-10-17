Gara-Gara Karhutla, Pendakian Gunung Arjuno-Welirang Ditutup Sementara

Karhutla terjadi di kawasan gunung Arjuno, Kamis (15/10) malam. (Istimewa)
JawaPos.com - Pengelola Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo menutup seluruh jalur pendakian Gunung Arjuno-Welirang di Malang, imbas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menerjang kawasan tersebut pada Jumat (16/10).
Penutupan sementara berlaku mulai Sabtu (17/10), dan tertuang dalam pengumuman resmi Nomor 500.4.6.10/1886/123.7.2/2026 yang diteken oleh Kepala UPT Tahura Raden Soerjo, Agustiningtyas Marini.
Agustiningtyas menegaskan, kebijakan penutupan ini diambil sebagai tindakan preventif guna menghindarkan para pendaki dari ancaman kepungan asap pekat maupun bahaya rambatan api di jalur pendakian.
"Sehubungan dengan adanya kebakaran yang terjadi di kawasan Tahura R Soerjo mulai tanggal 17 Oktober 2026, seluruh aktivitas pendakian Gunung Arjuno-Welirang ditutup sementara," ujar Agustiningtyas Marini melalui keterangan tertulisnya.
Merespons kobaran api yang terdeteksi, petugas gabungan Tahura R Soerjo bersama relawan bergerak cepat menyisir area puncak dan pos-pos pendakian guna mengevakuasi pendaki yang sudah terlanjur melakukan perjalanan naik.
Pihak pengelola memastikan seluruh personel fokus melakukan penyisiran agar tidak ada wisatawan atau pecinta alam yang terjebak di area rawan bencana.
"Pendaki yang sudah naik kemarin kami evakuasi," tegas Agustiningtyas.
terkait estimasi waktu pembukaan kembali akses pendakian, UPT Tahura R Soerjo belum dapat memberikan kepastian.
Pembukaan jalur amat bergantung pada hasil evaluasi akhir tim pemadam di lapangan, terutama setelah seluruh titik api dipastikan padam total dan situasi aman.
"Penutupan dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian untuk dimaklumi. Mari kita doakan agar situasi segera kondusif," tambahnya.
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Jawa Pos
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