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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 12 Oktober 2026 | 16.32 WIB

15 Pizza di Malang Paling Menggoda, Kuliner Menggugah Selera dengan Pasta dan Topping Beragam

Kuliner Pizza di Malang (Magnific/ KamranAydinov) - Image

Kuliner Pizza di Malang (Magnific/ KamranAydinov)

JawaPos.com – Pizza Malang menjadi salah satu daya tarik kuliner Malang karena banyak restoran menyajikannya dengan beragam gaya.

Selain pizza, sejumlah tempat juga menawarkan pasta, mulai dari spaghetti hingga fusilli, dengan cita rasa khas Italia.

Topping pizza pun bervariasi, mulai dari daging sapi, tuna, paprika, hingga keju, sehingga mudah disesuaikan dengan selera.

Dilansir dari laman GoTravelly dan carikulinerindonesia.com pada Senin (12/10), berikut daftar 15 rekomendasi tempat makan beserta lokasi, menu, dan kisaran harganya sebagai referensi santap kamu.

1. Warung luigi

Tempat ini digemari anak muda karena menyediakan beragam pilihan isian pizza yang lezat serta menarik untuk dinikmati bersama teman.

Interiornya terasa nyaman sehingga cocok untuk bersantai lama, baik bersama keluarga maupun kawan, sambil menyantap aneka hidangan yang tersedia.

Selain pizza, tersedia beragam menu khas Italia lainnya yang bisa dipilih pengunjung sesuai selera masing-masing saat berkunjung ke sana.

Editor: Novia Tri Astuti
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